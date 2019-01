Toronto - Basketbalisté Oklahomy v přímém souboji o třetí místo v tabulce Západní konference NBA porazili Portland 123:114. Toronto i bez hvězdy Kawhiho Leonarda zvítězilo 120:105 nad Sacramentem, ale v soutěži zůstalo těsně druhé za Milwaukee. To by ale muselo vyhrát všechny tři zápasy, co má k dobru, aby si udrželo pozici ligového lídra.

Oklahomu za třetí výhrou v řadě táhly obvyklé opory. Paul George nastřílel 36 bodů, Russell Westbrook zaznamenal už čtrnáctý triple double v sezoně a 118. v kariéře za 29 bodů, 14 asistencí a deset doskoků. Za Portland dal Damian Lillard 34 bodů a C.J. McCollum 31 bodů.

Portland za stavu 108:113 neproměnil dva tříbodové pokusy. Poté naopak dal šest bodů za sebou George a zápas definitivně rozhodl.

Sacramento drželo zápas s Torontem vyrovnaný do třetí čtvrtiny. V ní za stavu 73:73 zaznamenali Raptors šňůru 10:0, ve které dal polovinu bodů Pascal Siakam, a dvouciferný náskok už si vzít nenechali.

Siakam dal nakonec 18 bodů, ještě o bod více měli Fred VanFleet a Kyle Lowry. Za Sacramento, kterému chyběl klíčový rozehrávač De'Aroon Fox, měl 22 bodů a 11 doskoků nováček Marvin Bagley. Pro Toronto to byla desátá domácí výhra v řadě, klubový rekord je 12 vítězství.

Dallas ještě zabojoval o play off, ale po výhře 106:98 nad osmým týmem Západní konference Los Angeles Clippers na něj stále ztrácí ještě čtyři vítězství. Také Minnesota bojuje. Po výhře 118:91 nad posledním Phoenixem je za příčkami pro play off pozadu o dvě vítězství.

Výsledky NBA:

Dallas - LA Clippers 106:98, Oklahoma City - Portland 123:114, Phoenix - Minnesota 91:118, Toronto - Sacramento 120:105.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 49 36 13 73,5 2. Philadelphia 48 31 17 64,6 3. Boston 47 29 18 61,7 4. Brooklyn 48 25 23 52,1 5. New York 45 10 35 22,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 46 34 12 73,9 2. Indiana 46 31 15 67,4 3. Detroit 46 20 26 43,5 4. Chicago 47 11 36 23,4 5. Cleveland 48 9 39 18,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 45 22 23 48,9 2. Charlotte 46 22 24 47,8 3. Washington 46 20 26 43,5 4. Orlando 47 20 27 42,6 5. Atlanta 46 14 32 30,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 46 26 20 56,5 2. San Antonio 48 27 21 56,3 3. New Orleans 47 22 25 46,8 4. Dallas 47 21 26 44,7 5. Memphis 47 19 28 40,4

Severozápadní divize:

1. Denver 45 31 14 68,9 2. Oklahoma City 47 29 18 61,7 3. Portland 49 29 20 59,2 4. Utah 48 26 22 54,2 5. Minnesota 47 23 24 48,9

Pacifická divize:

1. Golden State 47 33 14 70,2 2. LA Clippers 47 25 22 53,2 3. LA Lakers 48 25 23 52,1 4. Sacramento 48 24 24 50,0 5. Phoenix 49 11 38 22,4