West Ham si finále Evropské ligy nezahraje, vypadl s Frankfurtem

Frankfurt nad Mohanem/Glasgow - Fotbalisté West Hamu s českými reprezentanty Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem do finále Evropské ligy nepostoupili. Londýnský tým v semifinále s Frankfurtem i podruhé prohrál, po domácí porážce 1:2 podlehl v Německu 0:1.

Eintracht si o trofej zahraje s glasgowskými Rangers, kteří v domácí semifinálové odvetě porazili Lipsko 3:1 a otočili dvojzápas po úvodní prohře 0:1. Finále je na programu 18. května v Seville.

Záložník Souček a krajní obránce Coufal nastoupili v základní sestavě, další středopolař Král zůstal na lavičce West Hamu. Anglický celek ve Frankfurtu hrál už od 19. minuty bez vyloučeného Aarona Cresswella, jenž jako poslední hráč fauloval unikajícího Haugeho. Rozhodčí Gil Manzano nejprve hostujícímu bekovi ukázal žlutou kartu, ale po kontrole u videa ji změnil na červenou.

Frankfurt využil přesilovku hned ve 26. minutě, kdy volný Borré v ideální pozici zužitkoval Knauffovu přihrávku. Domácí si poté kontrolovali náskok a soupeře prakticky k ničemu nepouštěli.

Trenér West Hamu Moyes v 79. minutě neudržel nervy, nakopl míč směrem k lavičce Eintrachtu a dostal červenou kartu. V závěru mohl duel zdramatizovat Souček, ale hlavičkoval vedle. Po závěrečném hvizdu zaplnili trávník domácí fanoušci. Německý celek postoupil do finále evropského poháru po 42 letech.

"Tohle byl večer, na jaký se nezapomíná. Neuvěřitelný. Co tohle mužstvo dnes opět předvedlo... Týmu jsem řekl: 'Nevím, jestli jste ti nejlepší hráči, a nevím, jestli my jsme ti nejlepší trenéři. Ale jako parta jsme výjimeční'," řekl trenér Eintrachtu Oliver Glasner.

Rangers si brankami v 19. a 24. minutě vytvořili dvougólový náskok. Kapitán Tavernier po Kentově průniku otevřel skóre a sedmou trefou v Evropské lize se osamostatnil v čele tabulky střelců. Chvíli nato zvýšil Kamara přesnou ranou k tyči. Lipsko mohl vrátit do hry Olmo, jenže těsně minul.

Hosté snížili až v 71. minutě. Autor gólu z prvního utkání Angeliňo nacentroval do šestnáctky a Nkunku zakončil tvrdou střelou. Hned za deset minutě ale skotskému mužstvu vrátil náskok Lundstram po závaru v šestnáctce. Rangers, kteří na podzim ve skupině hráli i s pražskou Spartou, postoupili do finále evropské soutěže po 14 letech.

"Neuvěřitelné. Finále evropského poháru je to, o čem člověk sní," radoval se James Tavernier v televizním rozhovoru s BT Sport. "Půjdeme do něj sebevědomí. Frankfurt tam taky není náhodou, ale je to jeden zápas a my tam jsme od toho, abychom ho vyhráli."

Odvetná semifinálová utkání Evropské ligy: Eintracht Frankfurt - West Ham United 1:0 (1:0) Branka: 26. Borré. Rozhodčí: Gil Manzano - Barbero, Nevado - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Ndicka, Rode, Chandler, Knauff, Trapp - Rice, Antonio, Bin Rahmá. ČK: 19. Cresswell, 79. Moyes (trenér, oba West Ham). První zápas: 2:1, postoupil Frankfurt. Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger (8. Touré), Ndicka - Knauff, Sow, Rode (76. Jakič), Kostič - Hauge (82. Hrustic), Borré (82. Paciencia), Kamada. Trenér: Glasner. West Ham: Areola - Coufal (87. Jarmolenko), Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice, Fornals (74. Bin Rahmá) - Bowen, Antonio, Lanzini (22. Johnson). Trenér: Moyes. Glasgow Rangers - RB Lipsko 3:1 (2:0) Branky: 19. Tavernier, 24. Kamara, 81. Lundstram - 71. Nkunku. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Pinheiro (video, všichni Portug.). ŽK: Bassey, Goldson, Barišič - Kampl. První zápas: 0:1, postoupili Rangers. Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barišič - Jack (59. Arfield), Lundstram, Kamara - Wright (59. Balogun), Aribo (45.+3 Sakala), Kent. Trenér: Van Bronckhorst. Lipsko: Gulácsi - Gvardiol, Orbán, Klostermann - Henrichs, Laimer, Kampl, Angeliňo (81. Silva) - Nkunku, Olmo (61. Szoboszlai) - Poulsen (82. Halstenberg). Trenér: Tedesco.