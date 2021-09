West Ham se Součkem zvítězil na úvod EL v Záhřebu

Záhřeb - Fotbalisté West Hamu zvítězili v úvodním utkání Evropské ligy na hřišti Dinama Záhřeb 2:0. Na branku Michaila Antonia z 22. minuty navázal ve druhé části při svém 150. startu za "Kladiváře" Declan Rice. V dresu anglického týmu odehrál celý zápas záložník Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král zůstali na lavičce náhradníků.

Svěřenci trenéra Davida Moyese se ujali díky lepšímu skóre vedení ve skupině H. Hned za nimi je Genk, který díky brance Paula Onuachaa z 92. minuty zvítězil na hřišti Rapidu Vídeň 1:0.

Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal i Leverkusen, jenž otočil doma duel s maďarským mistrem Ferencvárosem Budapešť a zvítězil 2:1. Hosté šli do vedení po osmi minutách zásluhou Ryana Mmaeeho. Do přestávky však vyrovnal Exequiel Palacios a v 69. minutě rozhodl Florian Wirtz. Tou dobou byl už na hřišti i český útočník Patrik Schick, jenž tři minuty předtím vystřídal Lucase Alaria. Leverkusenu patří 2. místo ve skupině B za Betisem Sevilla, jenž přestřílel Celtic Glasgow 4:3.

Porážku si naopak připsala Braga, která podlehla na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad 1:2. Český brankář Lukáš Horníček do utkání nezasáhl. Neuspělo ani Lazio Řím, které podlehlo na hřišti Galatasaraye Istanbul po vlastní brance gólmana Thomase Strakoshi 0:1. Byl to první vlastní gól, který italský celek v 71 zápasech v Evropské lize dostal.

1. kolo skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina E:

Galatasaray Istanbul - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 67. vlastní Strakoša.

Lokomotiv Moskva - Marseille 1:1 (0:0)

Branky: 89. Kerk - 59. Ünder z pen. ČK: 59. Tiknizjan (Lokomotiv).

Tabulka:

1. Galatasaray 1 1 0 0 1:0 3 2. Lokomotiv Moskva 1 0 1 0 1:1 1 Marseille 1 0 1 0 1:1 1 4. Lazio Řím 1 0 0 1 0:1 0

Skupina F:

Midtjylland - Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1)

Branky: 3. Isaksen - 32. Despodov.

Crvena zvezda Bělehrad - Braga 2:1 (0:0)

Branky: 75. Rodič, 85. Katai - 76. Galeno.

Tabulka:

1. Crvena zvezda Bělehrad 1 1 0 0 2:1 3 2. Ludogorec Razgrad 1 0 1 0 1:1 1 Midtjylland 1 0 1 0 1:1 1 4. Braga 1 0 0 1 1:2 0

Skupina G:

Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)

Branky: 37. Palacios, 69. Wirtz - 8. Mmaee.

Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

Branky: 35., 53. Juanmi, 32. Miranda, 51. Iglesias - 15. Ajeti, 27. Juranovič, 87. Ralston.

Tabulka:

1. Betis Sevilla 1 1 0 0 4:3 3 2. Leverkusen 1 1 0 0 2:1 3 3. Celtic Glasgow 1 0 0 1 3:4 0 4. Ferencváros Budapešť 1 0 0 1 1:2 0

Skupina H:

Dinamo Záhřeb - West Ham United 0:2 (0:1)

Branky: 22. Antonio, 51. Rice.

Rapid Vídeň - Genk 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Onuachu.

Tabulka

1. West Ham United 1 1 0 0 2:0 3 2. Genk 1 1 0 0 1:0 3 3. Rapid Vídeň 1 0 0 1 0:1 0 4. Dinamo Záhřeb 1 0 0 1 0:2 0

Skupina A:

21:00 Glasgow Rangers - Lyon.

Skupina B:

21:00 PSV Eindhoven - San Sebastian, Monako - Sturm Štýrský Hradec.

Skupina C:

21:00 Leicester - Neapol.

Skupina D:

21:00 Olympiakos Pireus - Antverpy, Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul.