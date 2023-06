West Ham porazil ve finále Konferenční ligy Fiorentinu 2:1

Praha - Fotbalisté West Hamu s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem vyhráli Evropskou konferenční ligu. Ve finále v pražském Edenu udolali Fiorentinu 2:1 gólem Jarroda Bowena z 90. minuty a získali druhou velkou evropskou trofej v klubové historii. Skóre v 62. minutě otevřel z penalty Saíd Benrahma, za pět minut srovnal záložník "Fialek" Giacomo Bonaventura. Souček s Coufalem odehráli celý zápas, záložník Antonín Barák nastoupil za poražený tým až v nastavení.

West Ham proměnil svou třetí účast ve finále velkého evropského poháru a první od roku 1976 v druhý triumf, navázal na vítězství v tehdejším Poháru vítězů pohárů ze sezony 1964/65. Fiorentina v pátém evropském finále počtvrté prohrála, uspěla jen v ročníku 1960/61 v Poháru vítězů pohárů. "Kladiváři" si dnešním vítězstvím zajistili účast v příští sezoně Evropské ligy.

"Jsou to fantastické pocity. Mám za sebou dlouhou kariéru ve fotbale a takových momentů se moc nenaskytne. Pro tyhle chvíle musíte hodně pracovat. Dnešní večer byl úžasný," citovala UEFA z televizního rozhovoru trenéra Londýňanů Davida Moyese, který jako první skotský kouč od roku 2008 a triumfu Alexe Fergusona v Lize mistrů vyhrál se svým týmem evropský pohár.

Zatímco Souček a trochu překvapivě i Coufal nechyběli v základní sestavě West Hamu, Barák, který v posledním utkání Serie A nehrál kvůli teplotě, podle očekávání začal na lavičce. Na přímý souboj českých reprezentantů a bývalých slávistů tak na trávníku v Edenu drtivou většinu finále nedošlo.

V utkání osmého týmu italské ligy se čtrnáctým celkem Premier League se hrál od začátku bojovný, ale opatrný fotbal. Jako první výrazněji zahrozil West Ham, kapitán Rice ale ve 13. minutě mířil kousek vedle tyče. Jinak měla v úvodním dějství územní převahu Fiorentina, k šancím se ale příliš nedostávala. V 26. minutě po rohu hlavičkoval nad Milenkovič.

Oba kluby měly v hledišti zhruba pět tisíc příznivců, kteří se starali o dobrou kulisu. Fanoušci West Hamu ale od úvodu házeli na soupeřovy hráče kelímky a jedním z nich ve 33. minutě způsobili krvavé zranění na hlavě Biraghimu. Kapitán Fiorentiny musel být několik minut ošetřován, pak v zápase pokračoval.

Na konci čtyřminutového nastavení první půle měl italský celek dosud největší šanci. Po centru z pravé strany hlavičkoval Kouamé do tyče a dorážející Jovič dotlačil rybičkou míč přes gólmana za čáru, stál však v ofsajdu.

I do druhé půle vstoupila aktivněji Fiorentina, ale skóre otevřeli loňští semifinalisté Evropské ligy. Bowen si ve vápně zpracoval míč na prsou, bránící Biraghi zahrál rukou a sudí Del Cerro Grande po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Benrahma nezaváhal, poslal brankáře na opačnou stranu a zařídil West Hamu v 62. minutě vedení.

"Kladivářům" ale vydržel náskok jen pět minut. González sklepl hlavičkou míč na Bonaventuru a jeho přízemní střela zapadla ke vzdálenější tyči. Za chvíli na opačné straně vychytal Terracciano únik Antonia, který byl stejně v ofsajdu.

Téměř vzápětí mohl otočit stav Madragora, jeho technickému pokusu scházely centimetry. Poté o sobě dal dvakrát vědět Souček, který ve finále naběhal největší vzdálenost, když zdolal 12,32 kilometru. V 80. minutě nejprve po jeho střele a zákroku Terracciana odpískal sudí předchozí útočný faul, následně kapitán české reprezentace hlavičkoval z velké dálky a gólman vyrazil míč na roh.

Když už se zdálo, že zápas pomalu míří do prodloužení, vyslal Paquetá kolmicí do úniku Bowena a ten překonal Terracciana. Fiorentina už vyrovnat nedokázala, nepomohl jí ani ve třetí minutě nastavení příchod střídajícího Baráka.

"Uděláte takový sprint desetkrát a možná jednou vám to tam spadne. Snil jsem o tom, že dám ve finále gól. Ale dát vítězný v poslední minutě... Myslel jsem, že budu brečet," uvedl Bowen.

"Fialky" nezvládly druhé finále krátce po sobě, na konci května utrpěly porážku rovněž 1:2 v Italském poháru s Interem Milán. "Prohráli jsme dvě finále, která jsme odehráli dobře. Je to škoda. Upřímně jsem si dnes nedokázal představit, že to skončí takhle. Měli jsme šance, vyrovnali jsme po penaltě, která nás mohla srazit. Prohrát dvě finále je hrůzostrašný pocit, přál bych si, abych to nikdy nezažil. Hráči jsou zničeni," uvedl na tiskové konferenci trenér Fiorentiny Vincenzo Italiano.

West Ham potvrdil pozici suveréna druhého ročníku Konferenční ligy - v 15 zápasech soutěže neprohrál a čtrnáctkrát zvítězil. "Kladiváři" mohli po závěrečném hvizdu začít s bouřlivými oslavami první evropské trofeje po 58 letech. Ty byly speciální především pro Součka s Coufalem, kteří v Edenu před příchodem do West Hamu hrávali za Slavii.

Finále velkého evropského poháru se hrálo v Česku poprvé. V roce 2013 Eden hostil Superpohár mezi vítězem Ligy mistrů Bayernem Mnichov a Evropské ligy Chelsea.

ACF Fiorentina - West Ham United 1:2 (0:0)

Branky: 67. Bonaventura - 62. Benrahma z pen., 90. Bowen. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Cebrián Devis, Porrasová Ayusová - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Mandragora, Duncan, Milenkovič, Amrabat - Benrahma, Adžuird, Bowen. Diváci: 17.363.

Sestavy:

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovič, Ranieri (84. Igor), Biraghi - Amrabat, Mandragora (90.+3 Barák) - Bonaventura - González, Jovič (46. Cabral), Kouamé (62. Saponara). Trenér: Italiano.

West Ham: Areola - Coufal, Zouma (61. Kehrer), Adžuird, Emerson - Souček, Rice - Paquetá - Bowen, Antonio (90.+4 Ogbonna), Benrahma (76. Fornals). Trenér: Moyes.