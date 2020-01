West Ham podle médií nabízí na Součka až půl miliardy korun

Praha/Londýn - Anglický West Ham podle médií zvýšil nabídku na slávistického fotbalistu Tomáše Součka. Sedmnáctý tým Premier League je údajně Pražanům ochotný za čtyřiadvacetiletého reprezentačního záložníka zaplatit rovnou 17 milionů eur (429 milionů korun), případně až okolo 20 milionů eur (přes půl miliardy korun) v případě, že by v klubu nejprve hostoval.

Podle britského listu The Guardian se West Ham chystá zvýšit svou počáteční nabídku 15 milionů eur (379 milionů korun). Právě v této výši měl Souček výstupní klauzuli ve smlouvě, která však vypršela v polovině ledna. Slavia nyní bude podle médií za nejlepšího hráče minulé sezony české ligy požadovat více.

Server iDNES.cz uvedl, že West Ham nabídl Slavii půl miliardy korun. Pražané by ale celou částku nedostali hned. Přes 100 milionů korun by inkasovali za jarní hostování, a pokud by se klub v Premier League zachránil, Souček by podle opce přestoupil a vynesl Slavii dalších více než 400 milionů korun.

O Součkově přestupu se spekuluje už delší dobu. V tomto přestupním období se o něj zajímal i jiný anglický klub Brighton či Monako.

Podle médií záleží nyní na Součkovi. Trenér Jindřich Trpišovský o víkendu prohlásil, že Slavia hráči v přestupu bránit nebude. Jasno musí být do pátku, kdy končí přestupní termín.

Pokud by se transfer uskutečnil, mohl by se Souček stát nejdražším českým fotbalistou, který přestoupil do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, jenž v lednu 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.