West Ham nečekaně prohrál, Liverpool remizoval s Manchesterem City

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City remizovali v 7. kole anglické ligy s Liverpoolem 2:2. Všechny branky šlágru padly ve druhé polovině utkání. West Ham s reprezentanty Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem nečekaně prohrál s nováčkem Brentfordem 1:2. Pouze na lavičce "Kladivářů" opět zůstal třetí český hráč Alex Král. Vítězný gól hostů vstřelil až ve čtvrté minutě nastavení střídající Yoane Wissa.

První poločas šlágru 7. kola Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City branku nenabídl, ukázal však nedostatky v defenzivní hře domácích. Hlavně souboje mezi Philem Fodenem a Jamesem Milnerem často vyznívaly ve prospěch hostujícího záložníka.

Právě Foden se dostal do první velké šance zápasu. Po individuální akci a výborné nahrávce Bernarda Silvy se anglický mladík zjevil sám před Alissonem Beckerem, brazilský brankář si však s jeho zakončením poradil a udržel Reds ve hře o tři body.

Do druhé půle vstoupili domácí aktivněji a po rychlém přechodu do útoku se v 59. minutě dostali do vedení. Salah potáhl balon, našel nabíhajícího Sadia Maného a senegalský útočník vstřelil svůj 99. gól v Premier League.

Hosté srovnali o v 69. minutě zásluhou Fodena. Aktivní anglický křídelník využil výborné práce Gabriela Jesuse na pravém křídle, odpoutal se od Milnera a střelou na zadní tyč srovnal stav. Liverpool znovu poslal do vedení Salah, ale v 81. minutě stanovil konečné skóre Kevin de Bruyne. Liverpool po sedmi kolech drží druhou pozici o bod za vedoucí Chelsea, City mají o bod méně a jsou třetí.

Brentford otevřel skóre ve 20. minutě zásluhou Mbeuma. West Ham si hlavně ve druhém poločase vytvořil velký tlak, ze kterého v 80. minutě vyrovnal Bowen střelou po hlavičkovém souboji Součka. Těsně před koncem rozhodl Wissa. Jeho tým ani napočtvrté v Premier League venku neprohrál a je sedmý. West Hamu patří devátá příčka.

Tottenham doma zdolal Aston Villu 2:1 a přerušil sérii tří ligových porážek, během níž pokaždé třikrát inkasoval. Spurs poslal do vedení ve 27. minutě Höjbjerg, hosté odpověděli Watkinsonovým gólem v 67. minutě, ale krátce nato Tottenhamu zařídil vítězství vlastní brankou Targett.

Leicester na stadionu Crystal Palace ztratil dvoubrankový poločasový náskok a remizoval 2:2. "Lišky" nevyhrály ve čtvrtém kole po sobě.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

Crystal Palace - Leicester 2:2 (61. Olise, 72. Schlupp - 31. Iheanacho, 37. Vardy), Tottenham - Aston Villa 2:1 (27. Höjbjerg, 71. Lucas Moura - 67. Watkins), West Ham United - Brentford 1:2 (80. Bowen - 20. Mbeumo, 90.+4 Wissa), Liverpool - Manchester City 2:2 (59. Mané, 76. M. Salah - 69. Foden, 81. De Bruyne).

Tabulka:

1. Chelsea 7 5 1 1 15:3 16 2. Liverpool 7 4 3 0 17:6 15 3. Manchester City 7 4 2 1 14:3 14 4. Manchester United 7 4 2 1 14:6 14 5. Everton 7 4 2 1 13:8 14 6. Brighton 7 4 2 1 8:5 14 7. Brentford 7 3 3 1 10:6 12 8. Tottenham 7 4 0 3 6:10 12 9. West Ham United 7 3 2 2 14:10 11 10. Aston Villa 7 3 1 3 10:9 10 11. Arsenal 7 3 1 3 5:10 10 12. Wolverhampton 7 3 0 4 5:6 9 13. Leicester 7 2 2 3 9:12 8 14. Crystal Palace 7 1 4 2 8:11 7 15. Watford 7 2 1 4 7:10 7 16. Leeds 7 1 3 3 7:14 6 17. Southampton 7 0 4 3 5:10 4 18. Burnley 7 0 3 4 5:11 3 19. Newcastle 7 0 3 4 8:16 3 20. Norwich 7 0 1 6 2:16 1