West Ham a Basilej jsou před odvetami blíže pražskému finále Konferenční ligy

Praha - Ve čtvrtek se rozhodne o tom, kdo si 7. června v pražském Edenu zahraje finále druhého ročníku fotbalové Evropské konferenční ligy. Před odvetami semifinále mají blíže k postupu West Ham a Basilej. Londýnský tým minulý čtvrtek doma s Tomášem Součkem porazil Alkmaar 2:1. Švýcarské mužstvo stejným výsledkem zvítězilo na hřišti Fiorentiny, za kterou v závěru střídal Antonín Barák.

Ve čtvrtečních odvetách semifinále Evropské ligy zkusí Leverkusen s dalším českým reprezentantem Adamem Hložkem doma proti AS Řím dohnat úvodní ztrátu 0:1. Sevilla vyzve na svém stadionu Juventus, s nímž v Turíně remizovala 1:1. Všechna čtyři utkání mají výkop ve 21:00.

West Ham v Londýně prohrával brankou Tijjaniho Reijnderse, ale po změně stran Saíd Benrahma srovnal z penalty a Michail Antonio dokonal obrat. Domácím kvůli svalovému zranění chyběl český obránce Vladimír Coufal, jehož start je nejistý i v odvetě.

"Máme těsné vedení, ale nic víc. Dvojzápas je pořád velmi vyrovnaný a zcela otevřený. I kdybychom doma s Alkmaarem prohráli o gól, tak bych neřekl, že jsme ze hry," citoval trenéra West Hamu Davida Moyese web UEFA.com.

"Kladiváři" v aktuálním ročníku Konferenční ligy včetně předkola vyhráli 12 z 13 utkání, zaváhali pouze v úvodním čtvrtfinále v Gentu (1:1). West Ham může do finále významného evropského poháru postoupit po 47 letech, v roce 1976 v tehdejším Poháru vítězů pohárů podlehl Anderlechtu 2:4.

Fiorentina začala proti Basileji lépe a ve 25. minutě Arthur Cabral vstřelil vedoucí gól. Ve druhém dějství ale Andy Diouf vyrovnal a v nastaveném čase Zeki Amdouni rozhodl o nečekané výhře hostů. Švýcarské mužstvo neprohrálo se soupeřem z Florencie ani v třetím pohárovém duelu.

"Nic není rozhodnuto. Jsme v dobré pozici, ale musíme zůstat skromní, soustředění a pracovití," upozornil basilejský trenér Heiko Vogel. "Nezasloužili jsme si prohrát. Ale už jsme zažili bouřlivé prostředí v Turecku nebo v Polsku a na odvetu budeme připraveni," doplnil obránce Fiorentiny Luca Ranieri.

O vítězství AS Řím, jenž v minulé sezoně ovládl Evropskou konferenční ligu, na Stadiu Olimpico rozhodl po hodině hry Edoardo Bove. Hložek za Leverkusen odehrál 72 minut, jeho spoluhráč Patrik Schick bude kvůli zranění třísel chybět do konce sezony.

Pokud Bayer chce uspět, musí přerušit sérii sedmi pohárových porážek s italskými protivníky. Poslední evropské finále hrál Bayer před 11 lety, kdy v Lize mistrů podlehl Realu Madrid 1:2.

"Bude to těžké, ale doma jsme už v sezoně porazili Lipsko nebo Bayern Mnichov. Jsme silný tým, když máme za zády své fanoušky," upozornil Lukas Hradecky, kapitán a brankář Leverkusenu.

Sevilla si mohla z Turína odvést i lepší výsledek. Ale na úvodní Nasírího trefu odpověděl v sedmé minutě nastavení Federico Gatti. Španělští šestinásobní šampioni Evropské ligy v soutěži doma neprohráli posledních 18 zápasů.

"Musíme do toho jít s klidem a čistou hlavou. V prvním utkání jsme začali slušně, ale gól nás rozhodil a chvíli trvalo, než jsme se vrátili. Sevilla ztratila intenzitu a my si vytvořili řadu šancí. To se může stát i ve čtvrtek," řekl kouč Juventusu Massimiliano Allegri.