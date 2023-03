Wengová si ve sprintu v Lahti zajistila triumf v SP, Klaebo se přiblížil rekordu

Lahti (Finsko) - Norská běžkyně na lyžích Tiril Udnes Wengová byla třetí ve sprintu klasicky v Lahti a v předposledním závodě sezony si zajistila celkový triumf ve Světovém poháru. Páté vítězství ve sprintu v řadě vybojovala její krajanka Kristine Stavaasová Skistadová. Čtvrté místo stačilo k zisku malého glóbu Švédce Maje Dahlqvistové, která přitom ani jeden sprint v sezoně nevyhrála.

Mužům v Lahti kraloval již jistý vítěz seriálu Johannes Hösflot Klaebo z Norska a jedna výhra ho dělí od rekordu krajanky Therese Johaugové, která v ročníku 2019/20 ovládla 20 závodů. Druhý doběhl Švéd Calle Halfvarsson, třetí byl Erik Valnes z Norska.

Nejlepším z českých závodníků byl Ondřej Černý, který si osmým místem vyrovnal osobní maximum v SP. Čtyřiadvacetiletý reprezentant postoupil do semifinále, kde ve sjezdu těsně před příjezdem na stadion zkusil v zatáčce zaútočit z vnitřní stopy, ale upadl.

Nakonec doběhl čtvrtý a nepostoupil ani na čas. Osmou příčkou obsadil Černý už na začátku února ve sprintu v Toblachu. V nejlepší desítce se umístil potřetí.

Ve čtvrtfinále v Lahti skončili Michal Novák, Luděk Šeller i Barbora Antošová. Kateřina Janatová s Terezou Beranovou nepostoupily z kvalifikace.

Wengové k životnímu triumfu pomohlo i vyřazení jediné zbývající konkurentky Američanky Jessiky Digginsové ve čtvrtfinále. Před nedělním závěrečným závodem s hromadným startem před ní vede o 154 bodů.

Šestadvacetiletá Wengová si připsala největší úspěch v dosavadní kariéře, jejím maximem zatím byly dvě zlaté medaile ze štafet na mistrovství světa. Jejím dosavadním nejlepším konečným umístěním ve Světovém poháru byla 13. pozice z ročníku 2019/2020.

Klaebo ovládl desátý sprint v sezoně a vylepšil vlastní rekord v počtu vítězství v jednom ročníku. Pětinásobný olympijský šampion zaokrouhlil počet individuálních sprinterských triumfů na 40 a vyrovnal maximum krajanky Marit Björgenové.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:48,58, 2. Halfvarsson (Švéd.) -0,75, 3. Valnes -0,93, 4. E. Northug -1,31, 5. Amundsen -1,63, 6. Skar (všichni Nor.) -2,95, ...8. Černý - vyřazen v semifinále, Novák, Šeller (všichni ČR) vyřazeni ve čtvrtfinále.

Konečné pořadí sprintu (po 13 závodech): 1. Klaebo 1261, 2. Chanavat (Fr.) 907, 3. E. Northug (Nor.) 843, 4. Pellegrino (It.) 815, 5. Anger (Švéd.) 779, 6. Jouve (Fr.) 767, ...15. Černý 459, 18. Novák 414, 29. Šeller 246, 115. Fellner (ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 31 závodů): 1. Klaebo 2597, 2. Golberg (Nor.) 2133, 3. Pellegrino 1597, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 961, 33. Černý 459, 65. Šeller 246, 135. Fellner 53.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:08,63, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,13, 3. T. U. Wengová (Nor.) -6,55, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -7,38, 5. Stensethová (Nor.) -7,49, 6. Ribomová (Švéd.) -11,96, ...24. Antošová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 34. Janatová, 46. Beranová (všechny ČR).

Konečné pořadí sprintu (po 13 závodech): 1. Dahlqvistová 944, 2. Fähndrichová (Švýc.) 937, 3. T. U. Wengová 813, 4. Hagströmová (Švéd.) 794, 5. Sundlingová 747, 6. Skistadová 743, ...18. Beranová 405, 23. Janatová 373, 48. Antošová 125, 95. P. Nováková 17, 119. A. Nováková (všechny ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová 1983, 2. Digginsová (USA) 1828, 3. Niskanenová (Fin.) 1730, 4. Brennanová (USA) 1510, 5. Fähndrichová 1402, 6. Karlssonová (Švéd.) 1276, ...22. Janatová 776, 41. Razýmová 426, 42. Beranová 421, 79. Antošová 125, 127. P. Nováková 25, 158. A. Nováková 6.