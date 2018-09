Londýn - Fotbalisté Arsenalu vyhráli anglickou ligu naposledy před čtrnácti lety a podle českého brankáře Petra Čecha k tomu přispěla i filozofie bývalého trenéra Arséna Wengera. Pro francouzského kouče totiž byla často důležitější líbivá hra než vítězství za každou cenu.

Wenger z Arsenalu odešel v květnu po dlouhých 22 letech, ale zejména v posledních rocích často čelil kvůli nevýrazným výsledkům kritice. "Co nám v minulosti chybělo? Řekl bych, že pro Arsenal byl styl někdy víc než body. A tím se liga nevyhrává," citoval Čecha deník The Independent.

"Někdy prostě musíte vyhrát i v ošklivém zápase, kdy nehrajete úplně dobře, ale prostě si sáhnete na dno, zavřete to vzadu a bez ohledu na okolnosti vyhrajete 1:0. Myslím, že tohle nám za tři roky, co jsem v klubu, chybělo," přidal bývalý český reprezentant, který do Arsenalu přestoupil z Chelsea, s níž čtyřikrát vyhrál anglickou ligu a jednou i Ligu mistrů.

Wengera v Arsenalu nahradil Unai Emery a po pomalém rozjezdu teď "Kanonýři" vyhráli čtyři poslední ligové zápasy. Podle Čecha zavedl španělský kouč nové pořádky a má na hráče mnohem vyšší nároky. "Myslím, že je to teď z každého pohledu náročnější, a to je dobře," prohlásil bývalý český reprezentant.

"Všechny to totiž nakopne a řeknou si: 'Když nejsem v základu, tak pro to nedělám dost'. A takhle by to mělo být. Máme tady velmi zdravou konkurenci a to nám pomáhá," uvedl Čech. "S novým trenérem jsme začali úplně od znova a snažíme se získat mentalitu, že musíme vyhrát každý zápas. Klub přes deset let nevyhrál ligu a my se musíme znovu naučit, jak to udělat," dodal.