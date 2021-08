Wellbrock získal na OH zlato v dálkovém plavání, Kozubek byl poslední

Tokio - Olympijským vítězem v dálkovém plavání se stal po suverénním výkonu Němec Florian Wellbrock, který získal v Tokiu druhou medaili po bronzu z bazénu ze závodu na 1500 metrů. Druhý skončil Maďar Kristóf Rasovszky a třetí Ital Gregorio Paltrinieri, který byl stříbrný na osmistovce. Český reprezentant Matěj Kozubek doplaval v horku a teplé vodě na posledním 24. místě.

Pětadvacetiletý Wellbrock vedl téměř celou dobu a zvítězil s největším náskokem v historii olympijských závodů, které se konají od roku 2008. Druhý Rasovszky na něj ztratil 25,3 sekundy. O další dvě sekundy zpět doplaval pro bronz Paltrinieri, který skončil čtvrtý na patnáctistovce.

"Do sedmého kilometru to byla pohoda. Voda ještě nebyla tak hrozně teplá, tak jsem pak přidal a poslední úsek byl strašlivý. Největším soupeřem dnes bylo horko. Porazil jsem ho a porazil jsem i všechny ostatní," radoval se Wellbrock, úřadující mistr světa z roku 2019 z Kwangdžu, kde ovládl i patnáctistovku. Na ní ho v Tokiu porazili Američan Robert Finke a Ukrajinec Mychail Romančuk.

"Florian byl dneska k neporažení. Já se snažil být nejlepší mezi těmi ostatními," konstatoval Rasovszky. "Ani jsem si nevšiml, že ztrácíme tolik. Až trenér mi řekl, že jsme za ním o půl minuty. Začal jsem to stahovat, ale nešlo to. Florian byl dneska jako z jiné planety," uvedl Paltrinieri.

Pětadvacetiletý Kozubek při svém prvním olympijském startu doplaval se ztrátou 13:18,4 minuty jako poslední ze 24 účastníků, kteří závod dokončili. "Hnedka od začátku to na mě začalo v teplé vodě rychleji, než bych potřeboval. Ztuhly mi ruce během chvíle a vůbec se mi v teplé vodě neplavalo dobře. Nepovedlo se mi to udržet a skončil jsem tam sám. Ač jsem se snažil, tak už jsem nezvládl nikoho zpátky dojet. Dost jsem si to protrpěl. I když jsem byl poslední, kdo závod dokončil, tak jsem rád, že se mi aspoň podařilo doplavat, což v těchto podmínkách i tak bylo dost obtížný," řekl český plavec.

Voda měla přes 29 stupňů Celsia už hodinu před závodem, který startoval ráno v 6:30 právě proto, aby se neplavalo v příliš velkém horku. "Sluníčko do nás celou dobu pařilo, tak mi bylo vedro od začátku. Nebylo to příjemné. Hodně jsme se zavařil," uvedl Kozubek. Nepomohlo ani připravené pití navíc. "Bohužel se nám asi nepovedla příprava, ale jsem rád, že jsem tu byl a měl možnost si závod vyzkoušet, i tady v téhle vodě. Beru to jako zkušenost a budu o Paříž bojovat."

Po startu, když byl ještě ve skupině mezi soupeři, schytal pár ran. "Na první bójce jsem dostal do rtu, mám ho lehce rozseklý, ale to je normálka. Pár ran jsem i rozdal, ale jak jsem hlídal konec, tak k většímu fyzickému kontaktu nedocházelo," řekl Kozubek.

Wellbrock a Paltrinieri napodobili Tunisana Usámu Mellúlího, který byl dosud jediným závodníkem, jenž dokázal na hrách získat medaili v bazénu i dálkovém plavání. Sedmatřicetiletý Afričan se představil i v Tokiu na své šesté olympiádě a skončil dvacátý téměř osm minut za vítězem. Dvojnásobný olympijský šampion chce plavat i za tři roky v Paříži.

Z 26 startujících závod nedokončili Francouz David Aubry a Brit Hector Pardoe.

Muži - 10 km: 1. Wellbrock (Něm.) 1:48:33,7, 2. Rasovszky (Maď) 1:48:59,0, 3. Paltrinieri (It.) 1:49:01,1, 4. Roditi (Izr.) 1:49:24,9, 5. Kynigakis (Řec.) 1:49:29,2, 6. Olivier (Fr.) 1:50:23,0, 7. Weertman (Niz.) 1:51:30,8, 8. McGlynn (JAR) 1:51:32,7, ...24. Kozubek (ČR) 2:01:52,1.