Wawrinka vyhrál zápas na US Open jako nejstarší muž od roku 1992

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stan Wawrinka ze Švýcarska.

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stan Wawrinka ze Švýcarska. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Švýcarský tenista Stan Wawrinka se ani v 38 letech nehodlá loučit s kariérou a je přesvědčen, že se stále může měřit s nejlepšími. V úvodním kole US Open porazil Japonce Jošihita Nišioku 7:6, 6:2, 6:4 a stal se nejstarším vítězem zápasu dvouhry ve Flushing Meadows od roku 1992, kdy tu uspěl čtyřicetiletý Jimmy Connors.

Wawrinka v New Yorku získal v roce 2016 poslední ze svých tří grandslamových titulů a je nadšený, že stále může hrát na nejvyšší úrovni. "Nikdy jsem nezapomněl, proč jsem začal s tenisem a o čem jsem snil, když jsem byl mladý. Hrát US Open, grandslamy, velké turnaje, hrát na ATP Tour, prostě být tady. Jsem rád, že na této úrovni pořád hraju," řekl na tiskové konferenci.

Někdejší třetí hráč světového žebříčku se k tenisu vrátil v březnu 2022 po více než roční pauze zaviněné dvěma operacemi levé nohy. V této sezoně se dostal zpět do první stovky světového žebříčku a momentálně figuruje na 49. příčce. "Posledních pár měsíců to bylo každý týden lepší s tím, jak přicházelo víc výher a tím i důvěry v to, co dělám. Snad to ještě vydrží a přidám do konce roku nějaké velké výsledky," dodal.