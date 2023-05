Waters tvrdí, že jeho černý kostým z koncertů je ve skutečnosti antifašistický

Berlín/Londýn - Spoluzakladatel rockové kapely Pink Floyd Roger Waters tvrdí, že jeho kontroverzní kostým, kvůli němuž ho v Německu vyšetřují, je ve skutečnosti antifašistický. V dnešním prohlášení 79letý hudebník uvedl, že na koncertě v Berlíně minulý týden černým kabátem s červenou páskou na paži vyjadřoval své odmítání fašismu a předsudečnost. Německá policie ale Waterse vyšetřuje kvůli podezření z šíření nenávisti proti určité náboženské, národnostní nebo etnické skupině, protože kostým připomínal uniformu, jakou nosili důstojníci nacistické organizace SS.

Waters v prohlášení zveřejněném na twitteru tvrdí, že aspekty jeho vystoupení v berlínské Mercedes-Benz aréně byly "docela jasně" výpovědí proti fašismu, nespravedlnosti a předsudečnosti. "Pokusy líčit tyto prvky jako něco jiného jsou falešné a politicky motivované," napsal Waters.

Záběry z koncertu ze 17. května slavného zpěváka a baskytaristu ukazují v dlouhém baloňáku s červenými nárameníky a také s maketou kulometu, z něhož Waters jakoby střílel do obecenstva.

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall (Zeď). Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu na koncertě v Praze.

Waters připomněl, že ztvárňování "vyšinutého fašistického demagoga" je součástí jeho vystoupení od vzniku The Wall. Také uživatelé sociálních sítí Waterse hájí tím, že scénka napodobuje satirické scény z filmu a že zpěvák stejný kostým nosil i na dřívějších koncertech.

"Celý život jsem se vyslovoval proti autoritářství a útlaku všude, kde jsem je viděl," napsal zpěvák a připomněl, že i jeho rodiče bojovali proti nacismu za druhé světové války. "Bez ohledu na důsledky útoků proti mně budu nadále odsuzovat nespravedlnost a všechny ty, kteří se jí dopouští," uvedl Waters.

Německo má přísné zákony týkající se používání nacistických symbolů, hrozí za to až tři roky vězení. Výjimky však platí pro jejich využití z uměleckých nebo vzdělávacích důvodů.

Waters už v minulosti několikrát vyvolal kritiku kvůli svým antisemitským výrokům a gestům. Levicově orientovaný umělec se zejména v písních ze svého sólového období zároveň ostře vymezuje proti válkám, zbrojení a brutalitě státních sil. V souvislosti s válkou na Ukrajině už dříve vyzval zúčastněné země, aby "se snažily vyjednat mír, a ne aby situaci eskalovaly". Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a NATO za to, že podle něj provokovalo Rusko.

Radnice Frankfurtu nad Mohanem chtěla zrušit koncert tohoto hudebníka naplánovaný na neděli, tamní správní soud jí to však nepovolil. Také vedení Mnichova dalo najevo, že si nepřeje, aby Waters v bavorské metropoli vystupoval, ale že nemá právní nástroje k tomu, aby mu v tom zabránilo.