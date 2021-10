Washingtonu se v generálce na sezonu NHL zranil kapitán Ovečkin

New York - Hokejový útočník Alexandr Ovečkin nedohrál generálku Washingtonu před startem NHL kvůli zranění levé nohy. Capitals i bez elitního kanonýra, který ztrácí v historické tabulce střelců se 730 góly na třetího Jaromíra Jágra 36 branek, porazili Philadelphii 5:3. V obraně vítězů odehrál necelých osmnáct minut Michal Kempný, jiný český hráč v pátečním programu nenastoupil.

Ovečkin narazil v útočném pásmu do Travise Konecného a svalil se na led na kolena. Podle pohybu bylo zjevné, že jej po kolizi bolí levá noha, ale do kabiny zamířil po svých. "Vždy máte obavu, když hráč opouští ledovou plochu kvůli zranění," řekl trenér Washingtonu Peter Laviollette. "Teď je to na lékařích. Vyšetří ho a posoudí, zda je možné, aby se vrátil do tréninku, anebo bude lepší, aby si trochu odpočinul. Jako vždy budeme opatrní," dodal.

Washington, který hrál bez Ovečkina od desáté minuty, vedl v polovině utkání 2:0, ale ve zbytku druhé třetiny třikrát inkasoval a prohrával. Poslední dějství ale vyznělo pro domácí, za které si připsali v utkání dva body Lars Eller (1+1) a Jevgenij Kuzněcov (0+2). Vítězství vychytal Ilja Samsonov, který kryl 22 střel a v úvodním utkání sezony dostane přednost před Vítkem Vaněčkem. Za hosty se dvakrát trefil Cam Atkinson.

Columbus podlehl bez Jakuba Voráčka, který odehrál v přípravě tři zápasy a nasbíral sedm bodů (2+5), na ledě St. Louis 3:7. Hosté porážku zkorigovali v závěrečné třetině, do které vstupovali za stavu 0:6, i díky dvěma brankám Emila Bemströma. Za Blues skórovalo sedm různých střelců a nejproduktivnějším hráčem byl obránce Roberto Bortuzzo (1+2).

Calgary zdolalo na svém ledě Winnipeg 3:1. Výhru Flames, kteří vedli už ve čtrnácté minutě 2:0, sledoval jejich gólman Daniel Vladař ze střídačky.

Přípravné zápasy před NHL: Washington - Philadelphia 5:3 (1:0, 1:3, 3:0) Branky: 12. Eller, 25. Carlson, 43. T. Wilson, 45. Mantha, 60. Dowd - 31. a 39. Atkinson, 30. Giroux. St. Louis - Columbus 7:3 (3:0, 3:0, 1:3) Branky: 7. Tarasenko, 9. Walman, 15. Perron, 24. Neal, 29. Bortuzzo, 36. Kyrou, 48. Bozak - 44. a 57. Bemström, 60. Gaunce. Calgary - Winnipeg 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Branky: 1. Mangiapane, 14. Monahan, 49. E. Lindholm - 44. Stanley.