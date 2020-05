Washingtonská univerzita čeká do srpna 134.000 obětí koronaviru

Washington - Ve Spojených státech do 4. srpna na komplikace související s nemocí covid-19 zemře nejméně 134.000 lidí. V aktualizovaném modelu to podle televize CNN uvedl Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě. Nový propočet tak očekává zdvojnásobení bilance obětí koronaviru, kterých je nyní v USA podle Univerzity Johnse Hopkinse zhruba 68.000.

Šéf IHNE Christopher Murray uvedl, že institut provedl rozsáhlou revizi strategie modelových výpočtů a přistoupil k hybridnímu systému s využitím dat od čtyř mobilních operátorů. Za nejdůležitější změnu Murray označil zahrnutí dopadů předčasného uvolňování sociálního odstupu, což mělo na růst očekávaného počtu obětí zásadní dopad.

Dosavadní odhady IHME byly považovány za přesné. Magazín Forbes uvedl, že institut do konce dubna v USA očekával 54.487 obětí, což se prakticky splnilo, neboť skutečná bilance byla asi o 6000 vyšší.

S výrazným nárůstem infikovaných i obětí počítá podle informací deníku The New York také vláda prezidenta Donalda Trumpa, která tlačí na rychlé obnovení hospodářského života v zemi. Podle interních vládních dokumentů, které deník získal, se očekává k 1. červnu denní přírůstek 3000 mrtvých, což by byl takřka dvojnásobek aktuálního stavu. Do konce května by také počet nově infikovaných za den mohl vzrůst až na 200.000, zatímco nyní je denně hlášeno asi 25.000 případů.

Vládní odhady podle The New York Times jsou vystřízlivěním ze zlepšující se situace, kdy se jednotlivé státy USA začínají vracet k normálnímu životu. Uvolnění karanténních opatření tak může vést ke zhoršení situace.