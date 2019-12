Washington vyhrál v Los Angeles a vyhoupl se do čela NHL

New York - Hokejisté Washingtonu vyhráli v NHL na ledě Los Angeles 3:1 a vystřídali Boston v čele soutěže. V obraně vítězů nechyběl Radko Gudas, který včera nedohrál po úderu do hlavy. Ottawa zvítězila v Edmontonu 5:2 i bez Filipa Chlapíka, kterého poslala na farmu do Belleville. Český útočník, který nastupoval ve čtvrté řadě, nebodoval v posledních devíti zápasech.

Washington nasměroval k výhře John Carlson, který skóroval dvakrát v první třetině. Nejproduktivnější obránce ligy má na kontě už 42 bodů (11+31). V historii soutěže jich nasbíral z beků více v úvodních třiceti zápasech sezony jen Bobby Orr (56 v sezoně 1974/75). David Pastrňák z Bostonu je jedním z pěti útočníků, kteří jsou v tomto ročníku v kanadském bodování lepší než Carlson.

Michal Kempný prohlásil už v úvodu sezony, že je jeho spoluhráč z obrany budoucím vítězem Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka sezony. "Každý den opakujeme, že Johnny jede na 'Norrise'. Je to jeden z našich lídrů, na ledě je ve všech herních situacích, zvládá hodně minut. A není to jen o jeho bodech a gólech. Úžasný je i v obraně. Každý zápas odvádí skvělou práci," řekl útočník Washingtonu T. J. Oshie.

Hokejisté Los Angeles přiznávali, že začali hrát až od stavu 0:2, když už neměli co ztratit. Podle slov trenéra Todda McLellana byli poté lepší. Na začátku třetí třetiny snížil Blake Lizotte, který využil chyby Ilji Samsonova v rozehrávce, v další šanci zastavilo Anžeho Kopitara břevno. Výhru hostů zpečetil při power play Tom Wilson střelou přes celé kluziště.

Gudase v předchozím utkání fauloval útočník San Jose Evander Kane, který byl vyloučen na pět minut a do konce zápasu. Český obránce se při pádu ještě udeřil hlavou o mantinel a byl viditelně otřesený, nicméně ve středu v sestavě Capitals nechyběl.

Klíčem k úspěchu Ottawy bylo, že ubránila dva nejproduktivnější hráče soutěže. Connor McDavid nebodoval a Leon Draisaitl si připsal jen přihrávku u gólu na 1:0. Rozhodující náskok si Senators vypracovali mezi 26. a 32. minutou, kdy otočili na 3:1. Edmonton ještě snížil, ale hosté stvrdili výhru ve třetí části dvěma góly. Hlavní hvězdou zápasu se stal Tyler Ennis, který jednu branku dal a dvě připravil.

Výsledek překvapil, jelikož týmy se nacházejí na opačných pólech tabulky a Ottawa navíc pět předchozích utkání prohrála. "Přestali jsme hrát správným způsobem. Polevili jsme v útoku. To je pak jedno, proti komu hrajete," zlobil se Draisaitl.

Pittsburgh porazil na svém ledě obhájce Stanleyova poháru St. Louis 3:0 a mohl vyhrát ještě výrazněji, jenže Dominik Simon zahodil po přihrávkách Jevgenije Malkina tři gólové šance. Zejména u té poslední v 48. minutě už zvedali diváci ruce nad hlavu, český útočník ale při dorážce podebral puk a přestřelil prázdnou branku. Situaci předcházel vynikající zákrok Jordana Binningtona, který Simonovi vykopl betonem střelu do odkryté branky.

Zahozená šance Dominika Simona

Hlavním strůjcem výhry Pittsburghu se stal brankář Tristan Jarry, který chytil 28 střel a připsal si první nulu sezony. Úvodní gól padl už po 39 sekundách po teči Teddyho Blugerse, v v závěru druhé třetiny zvýšil z dorážky Stefan Noesen a v úvodu třetí části stanovil konečnou podobu výsledku z úniku Alex Galchenyuk.

Obhájci titulu po třetině základní části vedou Západní konferenci, avšak zápas v Pittsburghu jim nevyšel. "Chtěli vyhrát víc než my. Nepodali jsme nejlepší výkon, nebyli jsme dost hladoví," uvedl Brayden Schenn, jehož gól z 55. minuty neplatil kvůli předchozímu faulu na brankáře. "Přebruslili nás, hráli lépe," doplnil trenér St. Louis Craig Berube.

Frederik Andersen zůstal v brance Toronta i po debaklu 1:6 s Philadelphií. Třebaže se dánský gólman stal druhou hvězdou středečního utkání, neodvrátil prohru 1:3 s Coloradem.

Zápas se lámal v úvodu třetí třetiny. Toronto nejdříve ubránilo za stavu 1:1 čtyřminutové oslabení, ale v následné přesilové hře ujel Valerij Ničuškin a prosadil se střelou pod břevno. "Při hře pět na pět jsme hráli velmi slušně. Rozhodly speciální formace, je to nešťastná porážka," řekl Andersen. Hrdinou zápasu byl jeho protějšek Philipp Grubauer s 38 zásahy.

Výsledky NHL:

Toronto - Colorado 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 33. Hyman - 31. MacKinnon, 47. Ničuškin, 59. Donskoi. Střely na branku: 39:30. Diváci: 19.351. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer (Colorado), 2. Andersen (Toronto), 3. Ničuškin (Colorado).

Pittsburgh - St. Louis 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 1. Blugers, 40. Noesen, 45. Galchenyuk. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.411. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Noesen, 3. Blugers (všichni Pittsburgh).

Edmonton - Ottawa 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 15. Khaira, 38. Klefbom - 26. Anisimov, 26. C. Brown, 32. Ennis, 42. Duclair, 52. Naměstnikov. Střely na branku: 26:25. Diváci: 17.162. Hvězdy zápasu: 1. Ennis, 2. C. Brown (oba Ottawa), 3. Gagner (Edmonton).

Los Angeles - Washington 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 44. Lizotte - 5. a 14. Carlson, 59. T. Wilson. Střely na branku: 23:22. Diváci: 16.102. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Siegenthaler (oba Washington), 3. Lizotte (Los Angeles).