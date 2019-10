Washington vyhrál poprvé Světovou sérii MLB

Houston - Baseballisté Washingtonu poprvé vyhráli Světovou sérii MLB. Nationals v rozhodujícím duelu porazili Houston Astros 6:2 a finále, v kterém ani jeden tým neuspěl v domácím prostředí, ovládli 4:3 na zápasy.

"Tenhle tým je houževnatý a nezlomný. Věřil jsem v něj a každý věřil druhému. Nikdy jsme se nevzdávali a tohle je odměna," řekl kouč Dave Martinez.

Tým Nationals vznikl v roce 2005 po přesunu a přejmenování z Montrealu Expos. Po odchodu hvězdného Bryce Harpera začal Washington sezonu zle, měl bilanci 19:31, kouči Martinezovi hrozil vyhazov a hráčům výměna, ale teď slaví.

Do play off prošli Nationals poté, co nejdříve otočili skoro ztracený tzv. Wild Card zápas s Milwaukee Brewers, pak vyřadili Los Angeles Dodgers a St. Louis Cardinals. Ve finále vedli nad Houstonem 2:0 na zápasy, prohrávali 2:3, aby zvítězili 4:3.

"Lidé nás odepisovali, ale semkli jsme se a prostě bojovali. Neměli jsme co ztratit a dostali se na vrchol. Jsem šťastný," řekl třetí polař Anthony Rendon.

Ani sedmý zápas finálové série dlouho nevypadal z pohledu Washingtonu dobře. Astros vedli po homerunu Yuliho Gurriela od 2. směny 1:0 a po páté 2:0. Hosté otočili vývoj třemi body v sedmé směně díky homerunům Rendona a dvoubodovému Howieho Kendricka, v osmé přidali bod a v deváté další dva.

Nejužitečnějším hráčem se stal nadhazovač Nationals Stephen Strasburg, který pomohl týmu vyhrát druhý a šestý zápas série. "To je neskutečné a nádherné. Je to především velké týmové vítězství," řekl jednatřicetiletý Strasburg, který se v roce 2008 představil na akademickém mistrovství světa v Ostravě.

Hlavní město USA slaví první titul ve Světové sérii po 95 letech. V roce 1924 finále MLB vyhráli tehdejší Senators, kteří zdolali New York Giants.