Basketbalista New Orleans E'Twaun Moore (vlevo) a hráči Washingtonu Kelly Oubre Jr. (vpředu) s Thomasem Bryantem. ČTK/AP/Gerald Herbert

New York - Basketbalisté Washingtonu si v NBA po dvou domácích výhrách zajeli pro porážku do New Orleans. Na palubovce Pelicans prohráli 104:125. Střídající Tomáš Satoranský odehrál za hosty 22 minut a připsal si sedm bodů, dva doskoky a po jedné asistenci a zisku.

Stále bez pivota základní sestavy Dwighta Howarda nestačili Wizards hlavně v podkošovém prostoru, kde naopak dominoval Anthony Davis, autor 28 bodů a 15 doskoků. Pelicans statistiku doskakování ovládli jednoznačně 64:38, ze 17 ofenzivních doskoků vytěžili 28 bodů, na body z vymezeného území to bylo z jejich pohledu 62:38 a na body z brejků 26:8. Ukončili díky tomu sérii čtyř porážek a šesti nezdarů ve vzájemných soubojích.

"Tenhle náš výkon prostě nebyl dobrý. Bez míče jsme nepomáhali jeden druhému a k rychlému přechodu do útoku jsme se nedostali vůbec," řekl rozehrávač Washingtonu Bradley Beal, který zaznamenal 16 bodů a 11 asistencí. Kelly Oubre a náhradník Markieff Morris dali po 22 bodech.

Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Jrue Holiday s 29 body, náhradník Julius Randle přidal 23 bodů a 12 doskoků. "Proklatě dobrý výkon. Je fajn zase vidět, že takhle umíme zahrát. Vrátili jsme se k výkonům z úvodu sezony," pochvaloval si Davis.

Russell Westbrook byl s 23 body, 19 doskoky a 15 asistencemi strůjcem vítězství Oklahomy 100:83 nad Clevelandem a zaznamenal 107. triple double v kariéře. Vyrovnal se tím v historickém pořadí třetímu Jasonu Kiddovi. Více zápasů, v kterých ve třech statistických ukazatelích dosáhli na dvojciferná čísla, sehráli jen Magic Johnson (138) a rekordman Oscar Robertson (181).

Triple double zkompletoval i hvězdný lídr Houstonu James Harden (25 bodů, 11 doskoků, 17 asistencí), ale Rockets prohráli doma s Dallasem 108:128. Janis Adetokunbo se 36 body a 11 doskoky podílel na domácí výhře Milwaukee nad Chicagem 116:113. Damian Lilard překonal deseti trojkami klubový rekord Portlandu při vítězství 115:112 nad Orlandem.

Brooklyn - Utah 91:101, Charlotte - Atlanta 108:94, Houston - Dallas 108:128, LA Clippers - Phoenix 115:99, Milwaukee - Chicago 116:113, Minnesota - San Antonio 128:89, New Orleans - Washington 125:104 (za hosty Satoranský 7 bodů, 2 doskoky, 1 asistence), Oklahoma City - Cleveland 100:83, Philadelphia - New York 117:91, Portland - Orlando 115:112.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 22 18 4 81,8 2. Philadelphia 23 15 8 65,2 3. Boston 21 11 10 52,4 4. Brooklyn 22 8 14 36,4 5. New York 23 7 16 30,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 21 15 6 71,4 2. Indiana 21 13 8 61,9 3. Detroit 18 11 7 61,1 4. Chicago 22 5 17 22,7 5. Cleveland 20 4 16 20,0

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 21 11 10 52,4 2. Orlando 22 10 12 45,5 3. Washington 21 8 13 38,1 4. Miami 20 7 13 35,0 5. Atlanta 22 5 17 22,7

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 20 12 8 60,0 2. Dallas 19 10 9 52,6 3. New Orleans 22 11 11 50,0 4. San Antonio 21 10 11 47,6 5. Houston 20 9 11 45,0

Severozápadní divize:

1. Denver 21 14 7 66,7 2. Oklahoma City 20 13 7 65,0 3. Portland 21 13 8 61,9 4. Minnesota 22 11 11 50,0 5. Utah 22 10 12 45,5

Pacifická divize:

1. LA Clippers 20 14 6 70,0 2. Golden State 22 15 7 68,2 3. LA Lakers 20 11 9 55,0 4. Sacramento 20 10 10 50,0 5. Phoenix 21 4 17 19,0