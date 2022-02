Washington uvalil sankce na ruskou centrální banku, odstřihl ji od aktiv v USA

Washington - Americká vláda dnes uvedla do praxe avizované sankce proti ruské centrální bance. S okamžitou platností zakazuje Američanům účastnit se transakcí jak s ruskou centrální bankou, tak s ruským ministerstvem financí a s ruským státním investičním fondem. Kromě toho zavádí sankce na Ruský fond přímých investic (RDIF). V tiskové zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo financí. Podle ministryně Janet Yellenové tato bezprecedentní opatření směřují na finanční prostředky, které Moskva potřebuje k financování války na Ukrajině.

Americký vládní činitel podle agentury Reuters uvedl, že tyto kroky mimo jiné "odstraňují pojistku" v podobě ruských rezerv. Ty jsou v objemu 630 miliard dolarů (14,1 bilionu Kč) a patří k nejvyšším na světě. Jaká část těchto rezerv je uložena v USA, není jasné. Odhad přitom Washington dnes odmítl poskytnout.

"Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) při ministerstvu financí Spojených států dnes zakázal osobám ze Spojených států provádět transakce s centrální bankou Ruské federace, se státním investičním fondem Ruské federace a s ministerstvem financí Ruské federace. Toto opatření v podstatě ochromí jakákoliv aktiva centrální banky Ruské federace držená ve Spojených státech nebo americkými osobami, ať už jsou kdekoli," uvádí americké ministerstvo financí.

Oznámený krok představuje další eskalaci ekonomických sankcí Západu uvalených na Rusko za jeho rozhodnutí vojensky napadnout Ukrajinu. Podle deníku Financial Times je postup proti ruské centrální bance, avizovaný Spojenými státy a jejich partnery v sobotu, zatím nejsilnějším nástrojem nasazeným ve snaze izolovat Rusko a oslabit jeho ekonomiku. Devizové rezervy označuje list za pilíř ekonomické síly Ruska. Zablokování přístupu k nim by podle něj zemi výrazně zkomplikovalo ochranu hodnoty rublu.

Bezprostředně po dnešním oznámení americké vlády se objevila informace, že se zákaz týká všech transakcí mezi Američany a ruskou centrální bankou. Úřad OFAC nicméně zároveň s plošným zákazem vydal takzvanou všeobecnou licenci, která povoluje "některé transakce s centrální bankou Ruské federace spojené s energiemi".

Podle listu The New York Times je cílem zajistit, aby mohly pokračovat platby spojené s vývozem energií z Ruska. Výjimka podle listu omezuje dopady na globální energetické trhy a na Evropu, která je do značné míry závislá na dovozu ropy a plynu z Ruska. Podle Reuters licence amerického ministerstva financí platí do 24. června.

"Kromě toho... OFAC uvalil sankce na klíčový ruský fond, a to Ruský fond přímých investic (RDIF)... a na jeho výkonného ředitele Kirilla Dmitrijeva, což je známý Putinův spojenec," pokračuje prohlášení americké vlády. "Nedávno sankcionovaný ruský prezident Vladimir Putin a jeho okruh nejbližších kumpánů dlouho na RDIF a Dmitrijeva spoléhají, pokud jde o shromažďování peněz v zahraničí, včetně Spojených států," uvádí ministerstvo financí.

"Bezprecedentní kroky, které dnes podnikáme, výrazně oslabí schopnost Ruska používat aktiva k financování svých destabilizujících aktivit a cílí na prostředky, na něž Putin a jeho okruh nejbližších spoléhají při podpoře jeho invaze na Ukrajinu," uvedla ministryně Yellenová.

Kromě kroků proti ruským státním institucím se v posledních dnech Washington a Evropská unie dohodly na odpojení vybraných ruských bank od systému SWIFT, který umožňuje hladké mezinárodní transakce. Představitelé americké vlády dnes uvedli, že na seznamu zasažených bank se stále pracuje.