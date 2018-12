Utkání NBA New York - Washington. Basketbalista New York Knicks Damyean Dotson (21) se snaží překonat obranu Washington Wizards. Zleva Markieff Morris (5), Kelly Oubre Jr. (12) a Tomáš Satoranský z Washington Wizards.

New York - Basketbalisté Washingtonu vyhráli i druhý zápas po zařazení českého reprezentanta Tomáše Satoranského do základní sestavy. Po triumfu nad Brooklynem uspěli i na palubovce New York Knicks 110:107 a desátou výhrou z 24 zápasů se posunuli na devátou příčku Východní konference. Satoranský za 23 minut nasbíral tři body, dva doskoky a tři asistence.

Satoranského účast v základní pětce se sice neprojevila na jeho statistikách, ale výrazně přispěl ke zlepšení obrany, protože s ním na hřišti vyhrál Washington o 15 bodů. A také Wizards zlepšili pohyb míče. Obě hlavní hvězdy John Wall a Bradley Beal si připsaly dohromady 22 asistencí.

"Tomáš nedává moc bodů, ale dělá vše pro to, aby byl vždy na správném místě, chápe svou roli a je důležitou součástí našeho vítězství," řekl trenér Scott Brooks. "Za svou snahu si zasloužil odměnu a týmu se to líbí, protože hráči vědí, jak tvrdě pracuje pro tým," dodal.

Washingtonu pomohlo, že po poločasové ztrátě o devět bodů předvedl ve třetí čtvrtině šňůru 20:4. Definitivně ale rozhodl až 12 vteřin před koncem trojkou Wall, který k 15 asistencím přidal 18 bodů. Beal zaznamenal 27 bodů.

Srbský pivot Nikola Jokič si připsal triple double za 23 bodů, 15 asistencí a 11 doskoků a výraznou měrou pomohl Denveru porazit Toronto 106:103. Pro nejlepší tým dosavadní sezony to byla teprve pátá porážka. Neodvrátil ji ani 27 body Kawhi Leonard. Denver vyhrál pošesté za sebou a vede Západní konferenci.

Obhájce titulu Golden State vyhrál 128:111 v Atlantě a ukončil sérii šesti venkovních porážek. Stephen Curry dal 30 bodů, Kevin Durant 28 a Klay Thompson přidal 27 bodů.

Ani osobní rekord 37 bodů Juliuse Randlea nepomohl New Orlens odvrátit těsnou domácí prohru 126:129 s Los Angeles Clippers. O pětizápasovou šňůru výher přišel Detroit, když doma nestačil na Oklahomu (83:110). Posedmé v řadě neuspěl Brooklyn a podlehl 97:99 i trápícímu se Clevelandu. Kavalíři rozhodli smečí Alece Burkse tři vteřiny před koncem.

