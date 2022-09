Washington - Ruská armáda čelí na Ukrajině vážnému nedostatku personálu. Napsaly to agentury Reuters a AP s odkazem na informace amerických tajných služeb. Rusko se proto snaží různými způsoby posílit nábor vojáků, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu. Moskva se podle tajných služeb snaží rekrutovat na ukrajinském území také zločince s příslibem finanční odměny a prominutí trestu.

"Ruská armáda čelí závažnému nedostatku personálu na Ukrajině," řekl agenturám představitel americké vlády s odkazem na poznatky tajných služeb. Podle něj se ruská armáda snaží zvýšit své stavy na Ukrajině rychlejším návratem do boje zraněných vojáků, využíváním lidí ze soukromých bezpečnostních agentur nebo nabídkou různých bonusů vojákům základní služby za to, že se přihlásí do jednotek na frontě.

"Vedle toho máme věrohodné zprávy, že ruské ministerstvo obrany pravděpodobně začíná s náborem odsouzených zločinců na Ukrajině," uvedl americký představitel s tím, že Moskva jim nabízí "prominutí trestu a finanční kompenzace".

Moskva nezveřejnila kolik vojáků a dalšího personálu ztratila během války, kterou rozpoutala na konci února. Podle západních vlád i Kyjeva jsou však ztráty v řádu mnoha tisíců. Náměstek amerického ministerstva obrany Colin Kahl v srpnu odhadl počet mrtvých a raněných ruských vojáků na 70.000 až 80.000 s tím, že reálné číslo může být "o něco málo vyšší či nižší".

Na konci srpna ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého se má početní stav ruských ozbrojených sil od 1. ledna zvýšit o 137.000 lidí z 1,013.628 na 1,150.628 osob. Ruská armáda tak může usilovat o obnovu sil k udržení operace na Ukrajině. Podle agentury AP není jasné, zda navýšení počtu vojáků chce Rusko dosáhnout skrze vyšší odvody vojáků základní služby nebo přijetím více vojáku na služební smlouvu.