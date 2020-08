Washington propustil po dalším nezdaru v play off kouče Reirdena

Washington - Trenér Todd Reirden skončil na lavičce hokejistů Washingtonu poté, co s týmem kolem hvězdného Alexandra Ovečkina nedokázal ani ve své druhé sezoně přejít přes první kolo play off NHL. Generální manažer Capitals Brian MacLellan to oznámil tři dny poté, co Washington vypadl s New York Islanders, které vede Reirdenův předchůdce Barry Trotz.

Devětačtyřicetiletý Reirden v minulosti působil ve Washingtonu čtyři roky jako Trotzův asistent. V roce 2018 povýšil poté, co vedení klubu odmítlo dát po zisku Stanleyova poháru Trotzovi lepší smlouvu a místo toho se rozhodlo pro Reirdena.

"Náš klub má stále vysoká očekávání a máme pocit, že je nezbytné přijít s čerstvým přístupem ve vedení," uvedl MacLellan. Ruský kanonýr Ovečkin má ve Washingtonu platnou smlouvu ještě na jeden rok.