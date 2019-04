Utkání NBA New York - Washington. Vpravo basketbalista Washington Wizards Tomáš Satoranský, druhý zleva Mitchell Robinson z New York Knicks.

Utkání NBA New York - Washington. Vpravo basketbalista Washington Wizards Tomáš Satoranský, druhý zleva Mitchell Robinson z New York Knicks. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Basketbalisté Washingtonu v předposledním utkání sezony NBA prohráli 110:113 v New Yorku, přestože ještě v úvodu závěrečné čtvrtiny nad nejhorším týmem soutěže vedli o deset bodů. Český reprezentant Tomáš Satoranský si v dresu hostů připsal sedm bodů, sedm asistencí a pět doskoků.

Díky výhře 116:108 v Bostonu se do play off po sedmi letech podívá Orlando. Účast ve vyřazovacích bojích si ve Východní konferenci zajistil také Brooklyn, který sice v neděli nehrál, ale pomohlo mu Toronto vítězstvím 117:109 po prodloužení nad Miami.

Heat stále drží naději na poslední postupové místo, ale blíž k němu má Detroit, přestože nezvládl souboj s přímým soupeřem s Charlotte a prohrál 91:104. Pistons patří osmé místo o jedno vítězství před Miami a Charlotte. Všichni tři konkurenti v základní části odehrají ještě dva zápasy.

New Yorku zařídil teprve šestnácté vítězství v sezoně 30 body Mario Hezonja. Domácí přitom s Washingtonem dlouho prohrávali a skóre otočili až v koncovce díky trojce a dvěma trestným hodům španělského reprezentanta. Satoranský byl po Troyi Brownovi druhým nejvytíženějším hráčem Washingtonu, odehrál takřka 32 minut, ale nedařilo se mu střelecky.

Washington už je bez šance na play off a tak v utkání dostali šanci mladí hráči. "Pro naše mladé to je skvělá škola," řekl Bradley Beal, který v utkání nastřílel za 24 minut 13 bodů. "Troy dal pár těžkých košů. Od chvíle, kdy máme jasno, jak sezona dopadne, je to takové divné, ale je důležité, aby nějaké ty starty a minuty dostali mladí a náhradníci," dodal.

Rekordní večer prožil Houston, který si k vítězství 149:113 nad oslabeným Phoenixem pomohl 27 trojkami a postaral se o nové maximum zámořské soutěže. Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body James Harden, jemuž s bilancí třinácti doskoků a devíti asistencí jen těsně unikl triple double.

Výsledky NBA:

New York - Washington 113:110 (za hosty Satoranský 7 bodů, 7 asistencí, 5 doskoků), Boston - Orlando 108:116, Cleveland - San Antonio 90:112, Detroit - Charlotte 91:104, Golden State - LA Clippers 131:104, Houston - Phoenix 149:113, Indiana - Brooklyn 96:108, LA Lakers - Utah 113:109, Memphis - Dallas 127:129 po prodl., Milwaukee - Atlanta 115:107, Minnesota - Oklahoma City 126:132, Portland - Denver 115:108, Sacramento - New Orleans 129:133, Toronto - Miami 117:109 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 81 57 24 70,4 2. x-Philadelphia 80 50 30 62,5 3. x-Boston 81 48 33 59,3 4. x-Brooklyn 81 41 40 50,6 5. New York 80 16 64 20,0

Centrální divize:

1. z-Milwaukee 81 60 21 74,1 2. x-Indiana 81 47 34 58,0 3. Detroit 80 39 41 48,8 4. Chicago 80 22 58 27,5 5. Cleveland 81 19 62 23,5

Jihovýchodní divize:

1. y-Orlando 81 41 40 50,6 2. Charlotte 80 38 42 47,5 Miami 80 38 42 47,5 4. Washington 81 32 49 39,5 5. Atlanta 81 29 52 35,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 81 53 28 65,4 2. x-San Antonio 81 47 34 58,0 3. New Orleans 81 33 48 40,7 4. Memphis 80 32 48 40,0 5. Dallas 80 32 48 40,0

Severozápadní divize:

1. y-Denver 80 53 27 66,3 2. x-Portland 80 51 29 63,8 3. x-Utah 80 49 31 61,3 4. x-Oklahoma City 80 47 33 58,8 5. Minnesota 80 36 44 45,0

Pacifická divize:

1. z-Golden State 80 56 24 70,0 2. x-LA Clippers 81 47 34 58,0 3. Sacramento 81 39 42 48,1 4. LA Lakers 81 37 44 45,7 5. Phoenix 81 19 62 23,5

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "z" vítězství v konferenci.