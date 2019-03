New York - Basketbalistům Washingtonu se v NBA nedaří přiblížit postupovým příčkám do vyřazovacích bojů. V pátečním utkání na palubovce jednoho z konkurentů Charlotte Hornets prohráli Wizards v koncovce 111:112. Tomáš Satoranský při šesté porážce celku z hlavního města USA z posledních deseti vystoupení zaznamenal za téměř 37 minut na hřišti 11 bodů.

Sedmadvacetiletý český rozehrávač proměnil čtyři ze sedmi střel z pole, z toho jednu trojku. Přidal devět doskoků, šest asistencí a dva bloky. Svěřenci kouče Scotta Brookse zůstali v tabulce Východní konference na 11. místě. Na osmé Miami, které porazilo Cleveland 126:110, ztrácejí čtyři vítězství.

"Oba týmy bojovaly tak, jak se o udržení šance na play off bojovat má. Podali jsme dobrý výkon, ale pár otevřených pozic jsme nedokázali proměnit. Soupeře podržel útočný doskok a díky tomu měl i druhé šance," zhodnotil duel Brooks.

V průběhu utkání se čtrnáctkrát přelilo vedení z jedné strany na druhou. Čtyři minuty před koncem zaokrouhlil domácí Marvin Williams svůj střelecký součet na 30 bodů a kromě toho, že si zlepšil sezonní maximum, také Hornets poslal do šestibodového trháku 108:102. Wizards ale dokázali ještě jednou vývoj otočit.

Skórovali Jeff Green, Satoranský a Bobby Portis, který vyrovnal smečí po asistenci českého reprezentanta. Nejlepší střelec hostů Portis (23 bodů) pak trojkou otočil na 111:108, jenže pro Wizards to byly dvě minuty a 19 sekund před koncem poslední body v utkání.

Pak se několikrát zaskvěly obě obrany, zablokovaný byl i Satoranský. Kemba Walker trestným hodem snížil a vítěznou střelu zpoza trojky dal po rychlém přechodu na útočnou polovinu 51 sekund před sirénou Jeremy Lamb.

Wizards v závěrečné dvouminutovce neproměnili ani jeden ze sedmi střeleckých pokusů. Jako poslední to čtyři sekundy před klaksonem zkusil Bradley Beal. "Myslel jsem si, že jsem byl faulovaný, ale nebyl. Dobře mě bránili, ta střela byla hodně těžká. Příště to musím zahrát lépe. Měl jsem to rozhodnout," mrzelo autora 15 bodů Beala, kterému propadly obroučkou jen čtyři střely z 21.

Náhradní rozehrávač Lou Williams dotáhl 40 body Los Angeles Clippers k výhře 118:110 nad Oklahomou. Thunder tak nestačilo ani 32 bodů, osm doskoků a sedm asistencí Russella Westbrooka. Detroit dovedl k výhře 112:104 v Chicagu pivot Andre Drummond s 20 body a 24 doskoky.

Klay Thompson přispěl v souboji nejlepších týmů Západní konference 39 body k triumfu obhájců titulu z Golden State nad druhým Denverem 122:105. Sedmé vítězství za sebou slavil Houston, který si poradil s Philadelphií 107:91. James Harden k tomu pomohl 31 body a deseti doskoky.

NBA:

Charlotte - Washington 112:111 (za hosty Satoranský 11 bodů, 9 doskoků, 6 asistencí), Chicago - Detroit 104:112, Golden State - Denver 122:105, Houston - Philadelphia 107:91, LA Clippers - Oklahoma City 118:110, Memphis - Utah 114:104, Miami - Cleveland 126:110, New Orleans - Toronto 104:127, Orlando - Dallas 111:106.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 66 47 19 71,2 2. Philadelphia 66 41 25 62,1 3. Boston 66 40 26 60,6 4. Brooklyn 67 34 33 50,7 5. New York 65 13 52 20,0

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 65 49 16 75,4 2. Indiana 66 42 24 63,6 3. Detroit 64 33 31 51,6 4. Chicago 67 19 48 28,4 5. Cleveland 66 16 50 24,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 65 31 34 47,7 2. Orlando 67 31 36 46,3 3. Charlotte 65 30 35 46,2 4. Washington 65 27 38 41,5 5. Atlanta 66 22 44 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 65 40 25 61,5 2. San Antonio 66 37 29 56,1 3. New Orleans 68 30 38 44,1 4. Dallas 65 27 38 41,5 5. Memphis 67 27 40 40,3

Severozápadní divize:

1. Denver 65 43 22 66,2 2. Oklahoma City 66 40 26 60,6 3. Portland 65 39 26 60,0 4. Utah 65 37 28 56,9 5. Minnesota 65 30 35 46,2

Pacifická divize:

1. Golden State 65 45 20 69,2 2. LA Clippers 67 38 29 56,7 3. Sacramento 64 32 32 50,0 4. LA Lakers 65 30 35 46,2 5. Phoenix 66 15 51 22,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.