New York - Basketbalisté Washingtonu prohráli už podeváté v sezoně NBA. Tentokrát podlehli Orlandu na jeho hřišti 108:117 a s pouhými dvěma výhrami zůstávají mezi nejhoršími týmy soutěže. Slabší bilanci má jen Cleveland. Tomáš Satoranský odehrál za Wizards sedm minut a do statistik se zapsal jen jednou asistencí.

Wizards začali dobře a vedli 13:2, jenže pak opět ukazovali, proč se v této sezoně tolik trápí. Dělali velké chyby v obraně i útoku, kde několikrát hodili míč do rukou soupeře. Navíc i v jedenáctém utkání v sezoně prohráli na doskoku. Domácí ještě do konce první čtvrtiny získali sedmibodové vedení a postupně je navýšili až na 25 bodů.

Hosté se sice v poslední čtvrtině snažili porážku odvrátit a dvě a půl minuty před koncem snížili na rozdíl jediného bodu. Jenže pak dali domácí osm bodů v řadě a nedovolili obrat.

Satoranský byl prvním náhradníkem Wizards, který zasáhl do hry, ale příliš se nechytl i kvůli velké chybě, kterou soupeř potrestal snadným košem. Do zakončení se dostal jen s klaksonem první čtvrtiny, ale trojku po driblinku přes celé hřiště netrefil. Po sedmi minutách šel ze hry a už se do ní nevrátil.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 27 body Bradley Beal, John Wall přidal 19 bodů a 12 asistencí. Za Orlando si připsal 21 bodů a 14 doskoků Nikola Vučevič. Wizards se dnes na Floridě utkají s Miami, které v pátek podlehlo doma Indianě 102:110. Hostující Pacers zakončili zápas šňůrou 12:0 a vyhráli pátý zápas na palubovce soupeře v řadě.

Joel Embiid dotáhl Philadelphii 42 body a 18 doskoky k výhře nad Charlotte 133:132 po prodloužení. V závěru normální hrací doby svedl střeleckou bitvu s hostujícím Kembou Walkerem a 11 body v posledních třech minutách zařídil nastavení. V něm přidal dalších pět bodů a spolu s Benem Simmonsem (22 bodů a 13 asistencí) zařídil vítězství. Walker dal v poslední čtvrtině a prodloužení 22 ze svých 30 bodů.

NBA:

Atlanta - Detroit 109:124, Denver - Brooklyn 110:112, Miami - Indiana 102:110, Orlando - Washington 117:108 (za hosty Satoranský 1 asistence), Philadelphia - Charlotte 133:132 po prodl., Sacramento - Minnesota 121:110, Utah - Boston 123:115.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 12 11 1 91,7 2. Philadelphia 13 8 5 61,5 3. Boston 12 7 5 58,3 4. Brooklyn 12 6 6 50,0 5. New York 12 4 8 33,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 11 9 2 81,8 2. Indiana 13 8 5 61,5 3. Detroit 11 6 5 54,5 4. Chicago 12 3 9 25,0 5. Cleveland 11 1 10 9,1

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 12 6 6 50,0 2. Miami 11 5 6 45,5 3. Orlando 12 5 7 41,7 4. Atlanta 12 3 9 25,0 5. Washington 11 2 9 18,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 10 6 4 60,0 San Antonio 10 6 4 60,0 3. New Orleans 11 5 6 45,5 4. Houston 10 4 6 40,0 5. Dallas 11 3 8 27,3

Severozápadní divize:

1. Denver 12 9 3 75,0 Portland 12 9 3 75,0 3. Oklahoma City 11 7 4 63,6 4. Utah 12 6 6 50,0 5. Minnesota 13 4 9 30,8

Pacifická divize:

1. Golden State 12 10 2 83,3 2. Sacramento 12 7 5 58,3 3. LA Clippers 11 6 5 54,5 4. LA Lakers 11 5 6 45,5 5. Phoenix 11 2 9 18,2