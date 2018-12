New York - Basketbalisté Washingtonu po nepovedeném vstupu do druhého poločasu prohráli v Detroitu 95:106. Byla to pro ně osmá porážka z posledních deseti zápasů. Jediný český hráč v NBA Tomáš Satoranský si v jejich dresu připsal za 21 minut dva body za efektní smeč přes obránce, asistenci a dva zisky.

Washington doplatil na nezvládnutý začátek druhé půle. Zatímco po 24 minutách o bod vedl, následných šest minut prohrál 2:23. Detroit hlavně zásluhou rozehrávače Reggieho Jacksona získal dvacetibodový náskok a ten už nepustil.

Tři minuty před koncem sice Wizards snížili na rozdíl tří bodů, ale Pistons odpověděli šňůrou 9:0 a slavili vítězství, které je posunulo na šestou příčku Východní konference. Washington je jedenáctý.

"Měli jsme bohužel čtyři opravdu špatné minuty. A pokud chceme vyhrát venku, musíme hrát solidně celých 48 minut. To se nám opět nepovedlo," litoval kouč Washingtonu Scott Brooks. "Třetí čtvrtina rozhodla. Začali jsme ji bez energie, koncentrace a najednou to bylo o 20 bodů," uvedl Bradley Beal.

Satoranský nebyl v útoku příliš aktivní. V úvodu druhé půle na sebe ale upozornil, když po úniku efektně zasmečoval přes gruzínského pivota Zazu Pačuliju. Pak už se pokusil jen o jednu střelu za tři body, kterou mu zblokoval Blake Griffin, s 23 body nejlepší střelec utkání. John Wall a Beal dali v dresu Washingtonu 21 bodů.

Denver přišel o první místo v Západní konference, když prohrál 103:111 na palubovce San Antonia. Ještě deset minut před koncem Denver těsně vedl, ale pak domácí šňůrou 17:2 rozhodli. DeMar DeRozan dal za Spurs 30 bodů, LaMarcus Aldridge přidal 27 bodů. Nuggets nepomohl ani vyrovnaný osobní rekord Španěla Juanchy Hernangómeze v podobě 27 bodů.

Nejlepší tým sezony Toronto zvítězilo 106:104 v Miami. Vítěznou trojku dal 23 vteřin před koncem Danny Green. Nejlepším střelcem byl s 30 body Kawhi Leonard. Miami přišlo o pětizápasovou vítěznou sérii.

Brooklyn udolal Charlotte 134:132 ve druhém prodloužení poté, co Hornets při snaze o vítěznou střelu ztratili míč a Joe Harris duel rozhodl po brejku tři vteřiny před sirénou. Spencer Dinwiddie dal za Brooklyn 37 bodů a měl 11 asistencí. Kemba Walker z Charlotte nastřílel 35 bodů.

Prodloužení muselo rozhodnout i duel mezi Orlandem a Phoenixem, který nakonec slavil výhru 122:120, když nastavenou pětiminutovku vyhrál nízkým skóre 4:2. Oba koše Suns v prodloužení dal T.J. Warren. Nejlepším střelcem Phoenixu byl s 35 body Devin Booker.

Nováčkovi Luku Dončičovi těsně unikl triple double, Dallas dovedl k výhře 122:119 nad New Orleans 21 body, devíti doskoky a deseti asistencemi. Slovinská hvězda zaznamenala většinu bodů z trestných hodů včetně posledních tří bodů, které zápas rozhodly.

Výsleky NBA:

Detroit - Washington 106:95 (za hosty Satoranský 2 body, 1 asistence), Atlanta - Indiana 121:129, Brooklyn - Charlotte 134:132 po druhém prodl., Chicago - Minnesota 94:119, Dallas - New Orleans 122:119, LA Clippers - Sacramento 127:118, Memphis - Cleveland 95:87, Miami - Toronto 104:106, Orlando - Phoenix 120:122 po prodl., San Antonio - Denver 111:103.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 36 26 10 72,2 2. Philadelphia 35 22 13 62,9 3. Boston 33 20 13 60,6 4. Brooklyn 36 17 19 47,2 5. New York 35 9 26 25,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 33 23 10 69,7 2. Indiana 35 23 12 65,7 3. Detroit 32 16 16 50,0 4. Chicago 35 9 26 25,7 5. Cleveland 35 8 27 22,9

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 33 16 17 48,5 Miami 33 16 17 48,5 3. Orlando 33 14 19 42,4 4. Washington 35 13 22 37,1 5. Atlanta 33 9 24 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 33 18 15 54,5 2. San Antonio 35 19 16 54,3 3. Memphis 34 18 16 52,9 4. Dallas 33 16 17 48,5 5. New Orleans 35 15 20 42,9

Severozápadní divize:

1. Denver 32 21 11 65,6 2. Oklahoma City 33 21 12 63,6 3. Portland 34 19 15 55,9 4. Utah 35 17 18 48,6 5. Minnesota 34 16 18 47,1

Pacifická divize:

1. Golden State 35 23 12 65,7 2. LA Clippers 34 20 14 58,8 LA Lakers 34 20 14 58,8 4. Sacramento 34 18 16 52,9 5. Phoenix 35 9 26 25,7