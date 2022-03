Washington potvrdil návrat českého basketbalisty Satoranského

Washington - Basketbalista Tomáš Satoranský se v NBA vrací do Washingtonu. Vedení Wizards angažmá českého reprezentanta bez bližších detailů potvrdilo na klubovém webu. Už dříve o příchodu třicetiletého rozehrávače informovala zámořská média.

Satoranský do Washingtonu přišel v roce 2016 z Barcelony a odehrál v něm první tři sezony v NBA. Před tím si Wizards v roce 2012 bývalého hráče USK Praha a Sevilly vybrali ve druhém kole draftu.

V roce 2019 odešel Satoranský do Chicaga, kde podepsal tříletou smlouvu na deset milionů dolarů za sezonu, jenž mu měla letos skončit. Loni v srpnu ho Bulls vyměnili do New Orleans,

Z Pelicans poté na začátku února v rámci velké výměny zamířil do Portlandu, jenž ho obratem poslal do San Antonia. Spurs se poté se Satoranským podle médií dohodli na vyplacení ze smlouvy.

Nyní se Satoranský vrací do Washingtonu, za který zatím v NBA odehrál 210 zápasů s průměry 6,6 bodu, 2,8 doskoku a 3,7 asistence na zápas. Celkem v zámořské lize nastoupil k 366 utkáním s průměry 7 bodů, 2,9 doskoku a 4 asistence.