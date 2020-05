Washington Post: Trumpova vláda zvažovala jadernou zkoušku

Washington - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa projednávala možnost provést jaderný test. Byl by pro USA první od roku 1992 a mohlo by to mít mít závažný důsledek pro vztahy s dalšími atomovými velmocemi, napsal list The Washington Post. USA mají podezření, že zkoušky jaderných zbraní provádí Rusko a Čína, což obě země popírají.

O možnosti amerického jaderného výbuchu se podle washingtonského listu jednalo 15. března na setkání zástupců amerických bezpečnostních služeb. Nejmenovaný člen administrativy řekl, že "rychlý test" by mohl být pro USA užitečný při vyjednávání s Moskvou a Pekingem. USA chtějí vyjednat třístrannou dohodu o regulaci arzenálů největších jaderných mocností.

Ze schůzky v Bílém domě podle jednoho člena administrativy nevyplynula dohoda o provedení testu, jiný zdroj sdělil, že se rozhodlo, že se na hrozby ze strany Ruska a Číny bude reagovat jiným způsobem. Výhrady měli zejména zástupci Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA), který zajišťuje bezpečnost amerických jaderných zbraní.

USA naposledy provedly jaderný výbuch v roce 1992 a zkouška v současné době by podle zastánců nešíření jaderných zbraní měla destabilizační důsledek. "Pro ostatní jaderně vyzbrojené země by to byla výzva udělat totéž. Byl by to startovní výstřel pro bezprecedentní závod v jaderném zbrojení. Narušilo by to vyjednávání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který se zřejmě už necítí být vázán moratoriem na jaderné testy," sdělil šéf Asociace pro kontrolu zbraní (ACA) Daryl Kimball.

Jak upozornila agentura Reuters, od roku 1945 provedlo nejméně osm států dohromady 2000 jaderných zkoušek, z nichž více než 1000 připadá na USA. Na jaderné pokusy pak bylo vyhlášeno moratorium a v roce 1996 byla přijata smlouva o úplném zákazu těchto testů. Severní Korea se k ní nepřipojila.