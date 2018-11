Washington - Basketbalisté Washingtonu poprvé v sezoně NBA vyhráli dvě utkání po sobě, v pondělí doma porazili Orlando 117:109. Vylepšili tak svou bilanci na čtyři výhry a devět porážek a ve Východní konferenci jsou jedenáctí z patnácti týmů. Český reprezentant Tomáš Satoranský za 12 minut na hřišti zaznamenal za Wizards sedm bodů, asistenci a doskok.

Oba celky se v utkání střídaly ve vedení maximálně o deset bodů. Orlando vedlo v první čtvrtině, ale pak náhradníci Wizards se Satoranským získali pro svůj tým mírný náskok. Český rozehrávač nejprve nahrál Jeffu Greenovi na trojku na 33:30, následně sám skóroval za tři body.

Orlando ve třetí čtvrtině vedlo o deset bodů, ale Washington zabral a zásluhou Bradleyho Beala a Dwighta Howarda skóre otočil šňůrou 15:2. V poslední čtvrtině pak Satoranský odvrátil další snahu soupeře o obrat dvěma trestnými hody a košem na 94:92 a jeho spoluhráči ze základní pětky pak zápas dotáhli do vítězného konce.

Nejlepším střelcem byl s 25 body a 10 asistencemi John Wall, Beal přidal 21 bodů. Washington tak téměř na bod přesně oplatil Orlandu páteční prohru z Floridy.

Toronto teprve podruhé v sezoně prohrálo a poprvé doma, nestačilo na New Orleans 110:126. Pelicans táhli pivot Anthony Davis 25 body a 20 doskoky, Jrue Holiday 29 body a 14 asistencemi a E'Twaun Moore, který se blýskl 30 body, což je pro něj druhý nejlepší střelecký výkon kariéry. Hráči New Orleans přehráli Toronto zejména pod košem, a to o 30 bodů 72:42.

Minnesota po výměně své hvězdy Jimmyho Burtlera do Philadelphie zabrala a po pěti prohrách porazila Brooklyn 120:113. Karl-Anthony Towns k tomu přispěl 25 body a 21 doskoky. Nets, kterým nepomohlo ani 31 bodů D'Angela Russella, přišli v závěru první čtvrtiny o svou oporu Carise LeVerta, který si ošklivě zlomil nohu a musel být odvezen do nemocnice.

"Měl velmi dobrý vstup do sezony a jeho ztráta je pro nás těžkou ranou. Kluky to hodně zasáhlo, v poločase bylo v kabině ticho a plakalo se. Bylo to opravdu ošklivé," řekl trenér Brooklynu Kenny Atkinson.

Philadelphia ještě bez posily Butlera porazila Miami 124:114. Pivot Joel Embiid se o to postaral 35 body a 18 doskoky. Výraznou měrou přispěl i turecký náhradník Furkan Korkmaz, který oproti předchozím zápasům dostal šanci a blýskl se 16 body.

Obhájce titulu Golden State prohrál 116:121 po prodloužení na palubovce Los Angeles Clippers. Při absenci hvězdného rozehrávače Stephena Curryho nepomohl Warriors ani triple double Kevina Duranta za 33 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Hosté v závěru základní hrací doby šňůrou 11:0 vybojovali prodloužení, ale v něm už domácí dobře rozehraný zápas dotáhli k výhře zásluhou Lou Williamse, který dal v nastavení 10 ze svých 25 bodů.

NBA:

Chicago - Dallas 98:103, LA Clippers - Golden State 121:116 po prodl., Memphis - Utah 88:96, Miami - Philadelphia 114:124, Minnesota - Brooklyn 120:113, Oklahoma City - Phoenix 118:101, Sacramento - San Antonio 104:99, Toronto - New Orleans 110:126, Washington - Orlando 117:109 (za domácí Satoranský 7 bodů, 1 doskok, 1 asistence).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 14 12 2 85,7 2. Philadelphia 15 9 6 60,0 3. Boston 13 7 6 53,8 4. Brooklyn 14 6 8 42,9 5. New York 14 4 10 28,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 13 10 3 76,9 2. Indiana 14 8 6 57,1 3. Detroit 12 6 6 50,0 4. Chicago 14 4 10 28,6 5. Cleveland 12 1 11 8,3

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 13 7 6 53,8 2. Orlando 14 6 8 42,9 3. Miami 13 5 8 38,5 4. Washington 13 4 9 30,8 5. Atlanta 13 3 10 23,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 12 7 5 58,3 2. Memphis 12 7 5 58,3 3. New Orleans 13 7 6 53,8 4. Houston 12 5 7 41,7 5. Dallas 13 5 8 38,5

Severozápadní divize:

1. Portland 13 10 3 76,9 2. Denver 13 9 4 69,2 3. Oklahoma City 13 8 5 61,5 4. Utah 13 7 6 53,8 5. Minnesota 14 5 9 35,7

Pacifická divize:

1. Golden State 14 11 3 78,6 2. LA Clippers 13 8 5 61,5 3. Sacramento 14 8 6 57,1 4. LA Lakers 13 7 6 53,8 5. Phoenix 13 2 11 15,4