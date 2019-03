Washington - Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA doma s Utahem 95:116. Hosté po celé utkání dominovali a od třetí čtvrtiny nebylo o vítězi pochyb. Český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Wizards odehrál 29 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky a šest asistencí. Osm bodů dal v pondělí také Němec Dirk Nowitzki, který se stal šestým nejlepším střelcem v historii NBA, když předstihl legendárního Wilta Chamberlaina.

Utah přijel s cílem zastavit Bradleyho Beala a to se povedlo. Hvězdný hráč Washingtonu zaznamenala jen 15 bodů a dvě asistence, což byl jeho třetí nejhorší výkon v sezoně. Hosté navíc předváděli velmi kolektivní basketbal, když 35 ze 49 košů dali po asistencích.

"Bránit hráče, jako je Beal, nezvládne jen jeden hráč. Dnes jsme si vedli dobře jako tým a vyšlo nám to," těšilo trenéra Jazz Quina Snydera. "Odvedli dobrou práci na Bealovi. Přebírali ho. V obraně jsou opravdu dobří," ocenil jeho protějšek Scott Brooks. "Nemohu dávat 40 bodů každý zápas. Nejsem Superman," uvedl Beal.

Porážka je pro Wizards o to mrzutější, že Miami zvítězilo 116:107 nad Oklahomou a na osmém místě Východní konference už má na Washington náskok čtyř výher. Goran Dragič k úspěchu Miami přispěl 26 body a 11 asistencemi. Dwyane Wade přidal 25 bodů. Za Oklahomu, která hrála bez Russella Westbrooka, dal 27 bodů Paul George.

Denver už si zajistil postup do play off, v kterém se objeví po šesti letech. Výhra 114:105 v Bostonu mu dala jistotu 13 zápasů před koncem základní části. "Je to skvělý pocit. Čtyři roky jsme makali, abychom se tohoto momentu dočkali," řekl trenér Michael Malone.

Nuggets byli naposledy v play off v sezoně 2012/13, nyní ale drží druhou příčku na Západě se shodnou bilancí jako první Golden State. Obhájce titulu prohrál 105:111 se San Antoniem. Spurs zvítězili podeváté za sebou.

Šňůru šesti porážek utnulo New Orleans, které zvítězilo v Dallasu 129:125 po prodloužení. Pokazilo tak velký večer domácí hvězdě Nowitzkému. Německý veterán se v utkání dostal na šesté místo historických střeleckých tabulek NBA před Chamberlaina, za 21 sezon nasbíral 31.424 bodů. Lépe jsou na tom jen Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Karl Malone a Kareem Abdul-Jabbar.

Dallas mohl rozhodnout v normální hrací době, ale vteřinu před koncem proměnil Luka Dončič jen jeden trestný hod a pouze vyrovnal. V prodloužení už ale Pelicans dominovali, vytvořili si sedmibodové vedení a dovedli zápas k výhře. Elfrid Payton se na tom podílel triple doublem za 19 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Triple double měl i Dončič za 29 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. K Paytonovi se ale přidal Julius Randle, který nastřílel 30 bodů.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Washington - Utah 95:116 (za domácí Satoranský 8 bodů, 6 asistencí, 2 doskoky), Boston - Denver 105:114, Cleveland - Detroit 126:119, Dallas - New Orleans 125:129 po prodl., Oklahoma City - Miami 107:116, Phoenix - Chicago 101:116, Portland - Indiana 106:98, San Antonio - Golden State 111:105, Toronto - New York 128:92.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Toronto 71 50 21 70,4 2. x-Philadelphia 70 45 25 64,3 3. Boston 71 43 28 60,6 4. Brooklyn 72 36 36 50,0 5. New York 71 14 57 19,7

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 70 52 18 74,3 2. Indiana 71 44 27 62,0 3. Detroit 70 36 34 51,4 4. Chicago 72 20 52 27,8 5. Cleveland 71 18 53 25,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 70 34 36 48,6 2. Orlando 71 33 38 46,5 3. Charlotte 69 31 38 44,9 4. Washington 71 30 41 42,3 5. Atlanta 71 24 47 33,8

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 70 44 26 62,9 2. San Antonio 71 42 29 59,2 3. New Orleans 73 31 42 42,5 4. Dallas 70 28 42 40,0 Memphis 70 28 42 40,0

Severozápadní divize:

1. x-Denver 69 47 22 68,1 2. Portland 70 43 27 61,4 3. Oklahoma City 71 42 29 59,2 4. Utah 70 41 29 58,6 5. Minnesota 70 32 38 45,7

Pacifická divize:

1. Golden State 69 47 22 68,1 2. LA Clippers 71 41 30 57,7 3. Sacramento 69 34 35 49,3 4. LA Lakers 70 31 39 44,3 5. Phoenix 72 17 55 23,6

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.