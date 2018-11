Washington - Basketbalisté Washingtonu v NBA po třech výhrách v řadě opět zaváhali a doma po nevydařené druhé půli podlehli Brooklynu 104:115. Po desáté prohře v sezoně z 15 zápasů tak zůstávají na jedenácté příčce Východní konference. Tomáš Satoranský odehrál jedenáct minut a připsal si čtyři body a po jednom doskoku a asistenci.

Washington vedl téměř celou první půli, i když maximálně o šest bodů. Jenže ve třetí čtvrtině dovolil soupeři odskočit na rozdíl 15 bodů a do utkání už se nedokázal vrátit.

Wizards nevyužili toho, že pod košem dominoval Dwight Howard a zaznamenal 25 bodů a 17 doskoků, v poslední čtvrtině se ale vyfauloval. Dalších 20 bodů přidal Bradley Beal. Brooklyn táhli D'Angelo Russell a Spencer Dinwiddie, kteří se podělili o 48 bodů. Washingtonu se nedařila střelba z dálky, když proměnil jen tři z 18 pokusů.

"Soupeř byl mnohem agresivnější v obraně i útoku. Nutili nás ke ztrátám a těžkým střelám. Navíc my je nedokázali bránit. Nešla nám obrana jeden na jednoho. Nedokázali jsme zůstat mezi nimi a košem, což pro ně znamenalo mnoho snadných bodů. Dělali si vlastně, co chtěli," prohlásil Beal.

Boston udolal doma Toronto 123:116 po prodloužení a to zásluhou Kyrieho Irvinga, který předvedl svůj nejlepší výkon v sezoně a zaznamenal 43 bodů a 11 asistencí. Raptors tak prohráli potřetí za sebou poté, co do sezony vstoupili s bilancí 12:1.

Také Anthony Davis z New Orleans nastřílel 43 bodů, k tomu přidal 17 doskoků a dovedl Pelikány k výhře 129:124 nad New Yorkem. Jeho tým ale přišel o rozehrávače Elfrida Paytona, který se vrátil po osmizápasové pauze zaviněné zraněním kotníku, avšak po osmi minutách na hřišti si zlomil malíček na ruce a musel znovu odstoupit.

Philadelphia při domácí premiéře nové posily Jimmyho Butlera porazila Utah 113:107. Butler k tomu přispěl 28 body a byl nejlepším střelcem Sixers. Utahu nepomohlo ani 31 bodů Donovana Mitchella. Philadelphia od minulé sezony neprohrála doma už 18 utkání v řadě.

Milwaukee předvedlo skvělý druhý poločas, do něhož šlo s mankem 18 bodů, ale nakonec přehrálo Chicago 123:104. Třetí čtvrtinu Bucks vyhráli 46:17. Janis Adetokunbo si za vítěze připsal 23 bodů a 13 doskoků. Eric Bledsoe dal 25 bodů.

Nováček Jaren Jackson Jr. si vylepšil své maximum v NBA a 27 body dovedl Memphis k výhře 112:104 nad Sacramentem.

Výsledky NBA:

Boston - Toronto 123:116 po prodl., Indiana - Miami 99:91, Memphis - Sacramento 112:104, Milwaukee - Chicago 123:104, Minnesota - Portland 112:96, New Orleans - New York 129:124, Philadelphia - Utah 113:107, Washington - Brooklyn 104:115 (za domácí Satoranský 4 body, doskok a asistence).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 16 12 4 75,0 2. Boston 15 9 6 60,0 3. Philadelphia 17 10 7 58,8 4. Brooklyn 16 7 9 43,8 5. New York 16 4 12 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 15 11 4 73,3 2. Indiana 15 9 6 60,0 3. Detroit 13 7 6 53,8 4. Chicago 16 4 12 25,0 5. Cleveland 14 2 12 14,3

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 14 7 7 50,0 2. Orlando 15 7 8 46,7 3. Miami 15 6 9 40,0 4. Washington 15 5 10 33,3 5. Atlanta 15 3 12 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 14 9 5 64,3 2. New Orleans 15 8 7 53,3 3. Houston 14 7 7 50,0 San Antonio 14 7 7 50,0 5. Dallas 14 6 8 42,9

Severozápadní divize:

1. Denver 15 10 5 66,7 Portland 15 10 5 66,7 3. Oklahoma City 14 9 5 64,3 4. Utah 15 7 8 46,7 5. Minnesota 16 7 9 43,8

Pacifická divize:

1. Golden State 16 12 4 75,0 2. LA Clippers 14 9 5 64,3 3. LA Lakers 14 8 6 57,1 4. Sacramento 15 8 7 53,3 5. Phoenix 14 3 11 21,4