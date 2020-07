Washington nevylučuje reakci na údajné snahy Rusů v Afghánistánu

Washington - Nejbližší spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes dál čelili otázkám na kauzu údajných ruských odměn za zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Robert O'Brien novinářům řekl, že Spojené státy "rázně" odpoví, pokud se prokáže, že Moskva skutečně radikálům napojeným na hnutí Tálibán nabízela peníze za úspěšné atentáty. Podle šéfa americké diplomacie Mika Pompea ovšem bylo správné, že vláda na jaře na informace od zpravodajských služeb nezareagovala diplomatickými kroky.

Současnou mediální bouři rozpoutala na konci minulého týdne reportáž deníku The New York Times (NYT), podle níž americké rozvědky nashromáždily důkazy o snaze vojenské tajné služby Ruska podporovat atentáty na vojáky koaličních sil v Afghánistánu. Zdroje listu také tvrdí, že shrnutí těchto zjištění se na konci února objevilo v Trumpově denním brífinku sestavovaném zpravodajci. To, že americké rozvědky mají "důvěryhodné" informace o tajné ruské operaci, následně uváděly i vládní zdroje dalších médií včetně agentur Reuters a AP.

"Jsou to důležitá obvinění, která, pakliže se potvrdí, pak vám mohu garantovat, že prezident podnikne rázné kroky. Už několik měsíců pracujeme na různých možnostech," reagoval poradce O'Brien na rostoucí tlak nejen ze strany médií, ale také od demokratických i republikánských zákonodárců.

Podle informací NYT američtí vládní činitelé začali v březnu projednávat různé scénáře ohledně odpovědi Washingtonu na údajné ruské aktivity, na žádné veřejné kroky ale zatím nedošlo. O'Brien nicméně řekl, že jak americká armáda, tak Ústřední zpravodajská služba (CIA) záležitost dále vyšetřovaly a že USA se o své závěry podělily i se svými spojenci.

"Brali jsme to vážně, naložili jsme s tím správně," prohlásil na své tiskové konferenci ministr zahraničí Pompeo, přičemž podle Reuters toho hodnocení nijak nerozvedl. Řekl, že ruské operace v Afghánistánu nejsou ničím novým a že Washington v tomto případě postupoval "neuvěřitelně dobře" ve snaze ochránit americké vojáky.

Prezident Trump dnes podobně jako o víkendu zprávy o ruských odměnách pro povstalce označil za falešnou zprávu. "Zpravodajci, mnozí z nich nevěřili, že se to vůbec stalo. Myslím, že je to kachna," uvedl v rozhovoru s televizní stanicí Fox Business. O'Brien v tomto směru hovořil o něco méně jednoznačně, když řekl, že CIA o daném tématu prezidenta neinformovala verbálně, protože se jednalo o "neověřené" informace zpravodajských služeb.

Vyjasnění celé záležitosti nyní požadují mnozí zákonodárci z obou hlavních politických stran. NYT dnes uvedl, že špičkám Sněmovny reprezentantů i Senátu by měli ve čtvrtek o věci referovat šéfka CIA Gina Haspelová a další dva vrcholní představitelé amerických rozvědek.