Washington je blízko vyřazení, Dallas srovnal

Brankář Washingtonu Braden Holtby (vpravo) zasahuje před hokejistou New Yorku Islanders Mathewem Barzalem.

Brankář Washingtonu Braden Holtby (vpravo) zasahuje před hokejistou New Yorku Islanders Mathewem Barzalem. ČTK/AP/Nathan Denette

Toronto/Edmonton - Hokejisté Washingtonu jsou už v 1. kole play off NHL krok od vyřazení. Šampioni z roku 2018 podlehli New York Islanders 1:2 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:3. V čase 64:28 rozhodl v Torontu útočník Mathew Barzal. Také v Edmontonu dospěla bitva Calgary s Dallasem až do prodloužení. Při vítězství Stars 5:4 dal hattrick útočník Joe Pavelski, v čase 76:05 rozhodl švédský obránce John Klingberg. Dallas srovnal stav série na 2:2.

Islanders měli v první třetině výraznou střeleckou převahu. Nevyužili sice tři přesilovky, přesto šli v 15. minutě do vedení, když se trefil Anders Lee. Pelech narýsoval skvělou střílenou přihrávku přímo na čepel u levé tyčky číhajícího kapitána a ten nezaváhal.

Washington v sestavě s obráncem Radkem Gudasem, útočníkem Jakubem Vránou a brankářskou dvojkou Vítkem Vaněčkem na střídačce musel i s ohledem na nepříznivý vývoj série hodně přidat. Ve 25. minutě využil Jevgenij Kuzněcov povedenou ranou z kruhu přesilovku, ale stav 1:1 už se do konce základní doby nezměnil.

Po čtyřech minutách prodloužení mohl rozhodnout Vrána, ze svého sóla proti Semjonu Varlamovovi ale neuspěl ani s následnou dorážkou. Jen co se hra přelila na druhou stranu, povedeným blafákem do bekhendu rozjásal střídačku Islanders Barzal, zatímco Vrána na lavičce smutně klopil hlavu.

"Nastal čas, kdy musíme nutně zabrat, jinak končíme. Jsme zády u zdi a není kam uhnout. Je zapotřebí vyhrát další zápas a pak jít krok za krokem," prohlásil útočník poražených Tom Wilson.

Stars se sice proti Camu Talbotovi, který dostal v brankovišti Calgary opět přednost před Davidem Rittichem, gólově prosadili v sérii premiérově jako první a po úvodním dějství těsně vedli, ale po přestřelce ve druhé třetině byl stav 3:3. Oba týmy přitom měly svém středu dvougólové střelce - Dallas táhl s vidinou vyrovnání série Joe Pavelski, na druhé straně zářil Sam Bennett, který si připsal navrch i nahrávku.

Vývoj na stranu Flames poté překlopil ve 44. minutě Tobias Rieder, který dal třetí gól v letošních vyřazovacích bojích. Pokaždé se mu to podařilo ve vlastním oslabení. Jason Dickinson sice v polovině 58. minuty vyrovnal, jenže Corey Perry bránil Talbotovi v brankovišti a po trenérské výzvě byl gól odvolán. Přesto se Dallas dočkal, když při power play dovršil hattrick pouhých 12 sekund před sirénou Pavelski.

Pokračovalo se dál a také v prodloužení bylo k vidění několik šancí na obou stranách. Klingberg byl hodně blízko rozhodnutí, když napálil horní tyčku. Vzápětí ale dostal další šanci a po dvou nahrávkách se zapsal i mezi střelce. Šlo o 62. střelu, která mířila na Talbota. Útočník Radek Faksa v dresu vítězů nebodoval.

Východní konference (Toronto) - 3. zápas:

New York Islanders - Washington 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 15. Lee, 65. Barzal - 26. Kuzněcov. Střely na branku: 34:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Pulock (oba NY Islanders), 3. Carlson (Washington). Stav série: 3:0.

Západní konference (Edmonton) - 4. zápas:

Calgary - Dallas 4:5 v prodl. (0:1, 3:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 24. a 35. S. Bennett, 22. J. Gaudreau, 44. Rieder - 19., 24. a 60. Pavelski, 40. Gurjanov, 77. J. Klingberg. Střely na branku: 40:62. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (Dallas), 2. S. Bennett (Calgary), 3. J. Klingberg (Dallas). Stav série: 2:2.