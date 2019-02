New York - Basketbalisté Washingtonu v pátečním utkání NBA s Clevelandem málem přišli o dvacetibodový náskok, ale nakonec jeden z nejhorších celků ligy porazili 119:106. Velkou zásluhu na tom měli dva nový hráči v kabině Wizards, kteří přišli v posledním dnu přestupního období výměnou za Otta Portera. Bobby Portis se blýskl 30 body a Jabari Parkerovi unikl první triple double v kariéře o tři body a asistenci. Tomáš Satoranský přispěl k výhře devíti body, čtyřmi doskoky a třemi finálními přihrávkami.

Portis měl skvostný úvod v novém angažmá. Za méně než pět minut při prvním střídání neminul ani jednu z pěti střel a měl na kontě 14 bodů. "Skvělé oživení," glosoval výkon nových svěřenců kouč Scott Brooks. "Jsem fakt zaskočený, jak dobře Bobby a Jabari zapadli," konstatoval tradiční tahoun Bradley Beal, který zaznamenal 25 bodů a 13 asistencí.

Na začátku druhé půle si celek z hlavního města USA vypracoval nejvyšší vedení v utkání, jenže pak se Cleveland vzepjal a přiblížil se na tři body. Blíž už se ale nedostal. Ve čtvrtém dějství hájili Satoranský a spol. šestibodový polštář a nakonec úspěšně. Hosty střelecky táhl Collin Sexton s 27 body, sekundoval mu Larry Nance, autor 10 bodů a 19 doskoků. Kevin Love, hlavní hvězda Cavaliers, se po zranění palce vrátil poprvé od 24. října do sestavy loňských finalistů, už v první čtvrtině ale ze zápasu opět odstoupil.

Philadelphia porazila druhý tým tabulky Západní konference Denver 117:110 a JJ Redick se na tom podílel sezonním maximem 34 bodů. V dresu Nuggets si jedenáctý triple double v tomto ročníku připsal Nikola Jokič, autor 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Anthony Davis se po žádosti o výměnu a konci přestupního období vrátil do sestavy New Orleans a 32 body za 25 minut dovedl Pelicans k výhře nad Minnesotou 122:117. Šesté vítězství v řadě vybojoval nejlepší tým ligy Milwaukee. Bucks vyhráli v Dallasu 122:107 a Janis Adetokunbo se o to zasloužil 29 body a 17 doskoky.

Dennis Smith se v prvním utkání za New York Knicks blýskl novým osobním rekordem 30 body, ke kterým přidal osm asistencí, ale i tak nejslabší tým ligy prohrál v Detroitu 103:120. Andre Drummond pomohl k výhře domácích 29 body a 20 doskoky.

NBA:

Brooklyn - Chicago 106:125, Dallas - Milwaukee 107:122, Detroit - New York 120:103, New Orleans - Minnesota 122:117, Philadelphia - Denver 117:110, Phoenix - Golden State 107:117, Sacramento - Miami 102:96, Washington - Cleveland 119:106 (za domácí Satoranský 9 bodů, 4 doskoky, 3 asistence).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 56 40 16 71,4 2. Boston 55 35 20 63,6 Philadelphia 55 35 20 63,6 4. Brooklyn 57 29 28 50,9 5. New York 54 10 44 18,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 54 41 13 75,9 2. Indiana 55 36 19 65,5 3. Detroit 54 25 29 46,3 4. Chicago 55 13 42 23,6 5. Cleveland 55 11 44 20,0

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 54 26 28 48,1 2. Miami 53 25 28 47,2 3. Orlando 55 23 32 41,8 Washington 55 23 32 41,8 5. Atlanta 54 18 36 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 54 32 22 59,3 2. San Antonio 57 32 25 56,1 3. Dallas 54 25 29 46,3 4. New Orleans 56 25 31 44,6 5. Memphis 56 22 34 39,3

Severozápadní divize:

1. Denver 55 37 18 67,3 2. Oklahoma City 54 35 19 64,8 3. Portland 54 33 21 61,1 4. Utah 55 31 24 56,4 5. Minnesota 55 25 30 45,5

Pacifická divize:

1. Golden State 54 39 15 72,2 2. LA Clippers 56 30 26 53,6 3. Sacramento 55 29 26 52,7 4. LA Lakers 55 28 27 50,9 5. Phoenix 57 11 46 19,3