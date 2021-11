Warriors vyhráli nad Clippers a nadále se drží v čele NBA

Los Angeles - Basketbalisté Golden State Warriors v NBA zvítězili 105:90 na palubovce Los Angeles Clippers a nadále zůstávají v čele soutěže s náskokem jedné výhry na Phoenix, se kterým se utkají v dalším zápase. Suns se tak na ně mohou pouze dotáhnout.

Warriors opět táhl Steph Curry, který nasbíral 33 bodů, 5 doskoků, 6 asistencí a 6 získaných míčů. Právě 24 ztrát Clippers bylo dlouho hlavním prvkem, který držel Warriors v těsném vedení vyrovnaného zápasu.

V závěru třetího dějství ale zazářil Jordan Poole, který za tři minuty trefil čtyři trojky a přispěl k tomu, že hosté začali Clippers unikat. Devět minut před koncem pak sudí neodpískali faul na Curryho, který se hodně rozčílil, dostal technickou, ale zlobu přetavil v pozitivní motivaci a následně dal 11 ze svých 33 bodů, kterými definitivně rozhodl.

"Nahromadilo se ve mě rozčílení z několika různých věcí. Pak tam byl na mě jasný faul. Ale nakoplo mě to a všechnu svou energii jsem soustředil na to, abych dostal míč do koše," řekl Curry.

Clippers doma prohráli teprve potřetí z posledních 11 zápasů. Nestačilo jim ani 30 bodů Paula George. Warriors si naopak připsali sedmou výhru za sebou a po 20 odehraných zápasech mají na kontě jen dvě porážky. Pokud by takovou bilanci udrželi celou sezonu, mohli by pomýšlet na vyrovnání svého rekordu v počtu výher, když v sezoně 2015/16 zaznamenali jen devět porážek.

Z výhry se radovali i Los Angeles Lakers, kteří doma zdolali Detroit 110:106. LeBron James se pod to podepsal 33 body a 9 asistencemi. Lakers tak mají stejně jako Portland, Minnesota a Memphis v Západní konferenci vyrovnaný počet výher a porážek.

Fanoušci byli zvědaví, jak dopadne setkání Jamese s Isaiahem Stewartem, kterému James nedávno loktem rozrazil obočí a Stewart se ho pak snažil nahánět po celé hale v Detroitu. Oba za to byli vyloučeni a potrestáni zákazem startu.

Tentokráte ale k žádnému incidentu nedošlo. Pouze fanoušci Lakers několikrát Stewarta vypískali. Hráči se ale především soustředili na hru. A to hlavně James, který táhl tým v dlouho vyrovnaném zápase.

V první půli se oba celky střídaly ve vedení, až ve třetí části přišla klíčová šňůra 16:0, kterou sedmi body a dvěma asistencemi táhl James. Lakers už pak vedení uhájili až do konce. Vedle Jamese byli vidět zejména Russell Westbrook s 25 body a 9 asistencemi a Anthony Davis s 24 body a 10 doskoky. Za Detroit dal 32 bodů Jerami Grant.

Výsledky NBA

Indiana - Milwaukee 100:118, LA Clippers - Golden State 90:105, LA Lakers - Detroit 110:106, Memphis - Sacramento 128:101, Toronto - Boston 97:109.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 20 14 6 70,0 2. New York 20 11 9 55,0 3. Boston 21 11 10 52,4 4. Philadelphia 20 10 10 50,0 5. Toronto 21 9 12 42,9

Centrální divize:

1. Chicago 21 13 8 61,9 Milwaukee 21 13 8 61,9 3. Cleveland 20 10 10 50,0 4. Indiana 22 9 13 40,9 5. Detroit 20 4 16 20,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 20 13 7 65,0 Washington 20 13 7 65,0 3. Charlotte 22 13 9 59,1 4. Atlanta 21 11 10 52,4 5. Orlando 21 4 17 19,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 18 10 8 55,6 2. Memphis 20 10 10 50,0 3. San Antonio 18 5 13 27,8 4. New Orleans 22 5 17 22,7 5. Houston 19 3 16 15,8

Severozápadní divize:

1. Utah 20 13 7 65,0 2. Minnesota 20 10 10 50,0 Portland 20 10 10 50,0 4. Denver 19 9 10 47,4 5. Oklahoma City 19 6 13 31,6

Pacifická divize:

1. Golden State 20 18 2 90,0 2. Phoenix 20 17 3 85,0 3. LA Clippers 20 11 9 55,0 4. LA Lakers 22 11 11 50,0 5. Sacramento 21 8 13 38,1