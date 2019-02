New York - Basketbalisté Golden State udolali v nedělním utkání NBA Miami 120:118. Zápas ve vlastní hale rozhodli pěti body v poslední minutě. Vítězné trestné hody proměnil DeMarcus Cousins, předtím trojkou vyrovnal Kevin Durant, s 39 body nejlepší střelec zápasu.

Jen o dva body méně dal lídr Miami Josh Richardson. Hosté s favoritem překvapivě drželi krok. Většinu první půle dokonce vedli, nejvíce o 19 bodů. Ve druhém poločase sice Warriors šňůrou 12 bodů získali vedení na svou stranu, ale Miami ještě mohlo vyhrát.

Obhájci titulu ale měli na své straně více střelců. Klay Thompson dal v poslední čtvrtině 14 bodů a spolu s Durantem dotáhli tým k patnáctému vítězství z posledních 16 zápasů. Warriors zaostávají už jen o jedinou výhru za lídrem soutěže Milwaukee.

"Trvalo nám, než jsme se do zápasu dostali. Začali jsme, jako kdybychom vyrazili někam na nedělní procházku do parku, zatímco soupeř hrál s velkým nadšením. Ale pak jsme to zvládli," řekl Durant.

Dramatická byla i koncovka v Dallasu, kde domácí vyhráli nad Portlandem 102:101. Hosté nevyužili v závěru šanci výsledek otočit. Mavericks opět táhl nováček Luka Dončič, který dal 28 bodů, z toho rozhodujících pět v posledních dvou a půl minutách.

Philadelphia rozstřílela Los Angeles Lakers 143:120. Zasloužil se o to zejména Joel Embiid, který nasbíral 37 bodů a 14 doskoků. Nedávná posila Tobias Harris přidal 22 bodů. Lakers nepomohlo ani 39 bodů Kylea Kuzmy, který zastínil hvězdu týmu LeBrona Jamese. Ten k 18 bodům přidal 10 doskoků a devět asistencí.

Nováček Marvin Bagley III osobním rekordem 32 bodů nasměroval Sacramento k výhře 117:104 nad Phoenixem.

Výsledky NBA:

Atlanta - Orlando 108:124, Dallas - Portland 102:101, Golden State - Miami 120:118, Philadelphia - LA Lakers 143:120, Sacramento - Phoenix 117:104.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 57 41 16 71,9 2. Philadelphia 56 36 20 64,3 3. Boston 56 35 21 62,5 4. Brooklyn 57 29 28 50,9 5. New York 55 10 45 18,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 55 41 14 74,5 2. Indiana 56 37 19 66,1 3. Detroit 54 25 29 46,3 4. Chicago 56 13 43 23,2 5. Cleveland 56 11 45 19,6

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 55 27 28 49,1 2. Miami 54 25 29 46,3 3. Orlando 57 25 32 43,9 4. Washington 56 24 32 42,9 5. Atlanta 56 18 38 32,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 55 32 23 58,2 2. San Antonio 58 32 26 55,2 3. Dallas 55 26 29 47,3 4. New Orleans 57 25 32 43,9 5. Memphis 57 23 34 40,4

Severozápadní divize:

1. Denver 55 37 18 67,3 2. Oklahoma City 55 36 19 65,5 3. Portland 55 33 22 60,0 4. Utah 56 32 24 57,1 5. Minnesota 55 25 30 45,5

Pacifická divize:

1. Golden State 55 40 15 72,7 2. LA Clippers 57 31 26 54,4 3. Sacramento 56 30 26 53,6 4. LA Lakers 56 28 28 50,0 5. Phoenix 58 11 47 19,0