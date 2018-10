Washington - V noci na středu odstartuje 73. ročník basketbalové NBA a jejím hlavním favoritem jsou opět obhájci titulu Golden State Warriors. Trojnásobní šampioni z posledních čtyř sezon tentokrát ale budou mít hned několik vyzyvatelů v čele s nově poskládanými Los Angeles Lakers s hvězdnou posilou LeBronem Jamesem. Mezi kandidáty na titul chtějí být i Washington Wizards s Tomášem Satoranským, který má před sebou třetí zámořskou sezonu.

Tým Golden State v posledních čtyřech sezonách NBA dominoval, hráči jako Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant či Draymond Green patří k nejlepším v soutěži. Teď je navíc posílil ještě jeden z nejlepších pivotů DeMarcus Cousins, který se sice dostává z vážného zranění, ale v druhé půlce sezony včetně play off by měl být důležitým faktorem.

Warriors se mohou zapsat do historii jako teprve druhý tým s pěti účastmi ve finále v řadě. Dosud se to povedlo jen Bostonu, který v letech 1957 až 1966 hrál o titul dokonce desetkrát po sobě. Od té doby byly maximem čtyři finálové účasti za sebou.

"Naší motivací ale není přepisovat historii. Víme, jak mimořádné by bylo, kdybychom získali třetí titul po sobě. Naší motivací ale je užívat si každý zápas, protože víme, že nic netrvá věčně. Ale rozhodně věřím, že tato sezona pro nás nebude tancem na rozloučenou," řekl trenér Steve Kerr.

I podle jediného Čecha v NBA Satoranského je tým z Oaklandu hlavním favoritem na titul. "Pro mě jsou naprostí favorité. Jen blázen by si vsadil proti nim. Ale myslím si, že to letos bude vyrovnané a Houston a Lakers na ně budou tlačit. Ale Golden State mají v kádru tři z nejlepších střelců v NBA, takže bude hodně těžké je sesadit z trůnu," odhadl Satoranský.

Jeho Washington by měl patřit k nejlepším týmům ve Východní konferenci, kde v posledních čtyřech sezonách kraloval Cleveland. Cavaliers ale přišli o hvězdného Jamese a o pozici krále Východu by měli bojovat Toronto, Philadelphia, Boston a právě Wizards, kteří se oproti minulé sezoně posílili a chtějí se pokusit navázat na titul washingtonských hokejistů v NHL.

"Na Východě můžeme patřit mezi první tři týmy. Bude záležet, jestli udržíme výkonnost celou sezonu a jak to vyladíme na play off. Na finále konference ale máme stoprocentně," prohlásil Satoranský.

Mnohem nabitější bude Západní konference, kde nejlepší tým základní části minulé sezony Houston přivedl ke Chrisi Paulovi a Jamesi Hardenovi další hvězdu Carmela Anthonyho. Vylepšit výsledky chtějí i Oklahoma a zejména Lakers.

Tým z Los Angeles, který je spolu s Bostonem nejúspěšnějším celkem NBA, v posledních pěti sezonách chyběl v play off. Vedení proto učinilo radikální krok, ze 17 hráčů nechalo v kádru jen sedm a poskládalo v podstatě nový tým v čele se superhvězdou Jamesem. Ten byl v posledních osmi sezonách s Miami a Clevelandem pokaždé ve finále a na závěr kariéry si dal za cíl pozvednout i slavné Lakers. A že by to mohlo jít, ukázaly dvě výhry v přípravě právě nad Golden State.

"Budou teď hodně sledovaný tým. Kromě LeBrona si přivedli i několik problémových hráčů. Všechny jejich zápasy jsou teď v národní televizi, což se nestává. Je to pro NBA velký boom a LeBron ukazuje, že je schopný dominovat v každém týmu," řekl Satoranský.

Základní část se bude hrát do 10. dubna. O tři dny později začne play off. Termín pro hráčské výměny se uzavře deset dní před Utkáním hvězd, které je na programu 17. února v Charlotte.

Nejzajímavější přestupy v NBA:

Jméno Odkud Kam LeBron James Cleveland LA Lakers Kawhi Leonard San Antonio Toronto DeMar DeRozan Toronto San Antonio Luka Dončič Real Madrid Dallas DeAndre Jordan LA Clippers Dallas Dwight Howard Charlotte/Brooklyn Washington Dennis Schröder Atlanta Oklahoma Carmelo Anthony Oklahoma/Atlanta Houston DeMarcus Cousins New Orleans Golden State Rajon Rondo New Orleans LA Lakers Isaiah Thomas LA Lakers Denver Tony Parker San Antonio Charlotte Vince Carter Sacramento Atlanta