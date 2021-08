Warholm zlepšil světový rekord na 400 metrů překážek o 76 setin

Nor Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy, což je zlepšení o 76 setin.

Tokio - Tokio - Nor Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy. V dramatickém souboji s Američanem Raiem Benjaminem ubral ze svého červencového maxima 76 setin sekundy. Soutěž dálkařek vyhrála posledním pokusem dlouhým sedm metrů německá mistryně světa Malaika Mihambová.

Oba rivalové nad dlouhými překážkami svedli první velkou bitvu v Curychu v roce 2019 a bylo to tehdy poprvé, co se dva běžci v jednom závodě dostali pod 47 sekund. Warholm vyhrál, stejně jako o pár dní později ve finále mistrovství světa v Dauhá. I letos měl v tabulkách navrch a potvrdil to i v Tokiu v nejdůležitějším závodě roku.

Po většinu okruhu vedl, Benjamin sice v závěru dotahoval, ale Nor ještě větším zrychlením útok odrazil. Američan byl v cíli druhý za 46,17 a ještě třetí Brazilec Alison Dos Santos v čase 46,72 by byl na začátku roku světovým rekordmanem.

Warholm se možná ještě o nějakou setinu připravil, když ve vítězném gestu zvedl ruce v cíli. Rekord tak může doznat ještě další posun, což jeho držitel potvrdil. "Je to bláznivé. Teď si musím stanovit nové cíle, protože jsem ještě neskončil," řekl Warholm. Na oslavu si jako už obvykle roztrhl dres.

Ke dvěma titulům mistra světa přidal olympijské zlato a postaral se o jeden z vrcholů her v Tokiu. Dvacet devět let starý světový rekord Američana Kevina Younga z olympijských her v Barceloně letos vylepšil už o 84 setin. Experti očekávají, že světový rekord padne ve středu i na stejné trati žen v duelu Američanek Sydney McLaughlinové a Dalilah Muhammadové.

Finále skoku do dálky žen bylo podobně dramatické jako stejná soutěž mužů. Trio medailistek dělily jen tři centimetry. O vedení se přetahovaly Američanka Brittney Reeseová, která už má ve sbírce olympijské zlato i stříbro, a letošní jednička tabulek Ese Brumeová z Nigérie. Mihambová si ale schovala trumf na poslední pokus a podobně jako v pondělí Řek Miltiadis Tentoglu tím rozhodla o zlatu.

Reeseová vybojovala stříbro za 697 cm jen díky lepšímu druhému pokusu. Osm dálkařek s výkony přes 680 cm ještě nikdy v žádné soutěži nebylo. Na Srbku Ivanu Španovičovou, která sedmimetrovým skokem vyhrála kvalifikaci, místo na stupních vítězů nezbylo.

Výsledky atletiky na OH v Tokiu

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 45,94 - světový rekord, 2. Benjamin (USA) 46,17, 3. Dos Santos (Braz.) 46,72, 4. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,08, 5. Samba (Kat.) 47,12, 6. Copello (Tur.) 47,81, 7. Mägi (Est.) 48,11, 8. Sibilio (It.) 48,77.

Ženy:

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 700, 2. Reeseová (USA) 697 (druhý nejdelší výkon 695), 3 Brumeová (Nig.) 697 (688), 4. Španovičová (Srb.) 691, 5. Bechová-Romančuková (Ukr.) 688, 6. Davisová (USA) 684, 7. Strattonová (Austr.) 683, 8. Sawyersová (Brit.) 680.