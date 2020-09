Warholm se chce v Ostravě odvděčit za soukromé letadlo

Ostrava - Dvojnásobný mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Karsten Warholm si na Zlaté tretře užívá výsad, které před ním měl jen hvězdný jamajský sprinter Usain Bolt. Pořadatelé pro něj vypravili soukromé letadlo a fenomenální norský závodník by se jim za to chtěl odvděčit. Může atakovat světový rekord Američana Kevina Younga, kterému se nedávno přiblížil na devět setin sekundy.

Soukromé letadlo poskytlo Warholmovi komfort i bezpečí. "Bylo to poprvé, co jsem jím letěl, ale doufám, že ne naposledy. Bylo to hodně pohodlné cestování. Musím se odvděčit," řekl na tiskové konferenci.

Před dvěma týdny ve Stockholmu škobrtl o poslední překážku, přesto zaběhl skvělý čas a nový evropský rekord 46,87. Nebýt chyby v cílové rovince, možná už by byl světový rekordman. "Myslím, že Kevin Young trefil poslední překážku v rekordním běhu. Zkusil jsem to taky, ale nefungovalo to. Tak se toho pokusím vyvarovat," poznamenal s úsměvem dobře naladěný Nor.

Požene ho několik tisíc fanoušků a mělo by být příjemné počasí. Zvlášť když se očekávaný vrchol mítinku uskuteční zřejmě o zhruba dvě hodiny dříve než v původně plánovaných 20:35. "To zvyšuje šance. Proto jsem chtěl přijet na Tretru, protože děláte maximum pro atlety," pochvaloval si hvězdný Seveřan.

Cítí formu a chce ze sebe vydat maximum. K tomu ale potřebuje, aby nebyl přemotivovaný. "Jsou to dlouhé překážky, musíte je běžet chytře. Vždycky chci být co nejlepší, když se postavím na dráhu. Někdo spustí a někdo zastaví stopky, o tom to je," přemítal.

Soupeře zase neuvidí, stejně jako ve Stockholmu poběží v osmé dráze. "Je dobrá v tom, že běžíte a nesoustředíte se na nic jiného. Mám rád takový způsob závodění. Teď to funguje," vysvětlil.

Stejně jako ostatní atleti letos kvůli koronaviru přišel o všechny světové akce. I z nepříjemné situace ale může těžit, protože se pod vedením kouče Leifa Olava Alnese soustředí hlavně na individuální rozvoj. "Sezona jako tahle dává sportovcům šanci vybrat si mítinky, jak chtějí, delší dobu trénovat. Tenhle rok může být nakonec dar," dodal evropský rekordman.