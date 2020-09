Warholm na Zlaté tretře jasně vyhrál, ale rekord mu odolal

Ostrava - Norský atlet Karsten Warholm s velkou převahou vyhrál na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů překážek, ale útok na světový rekord mu nevyšel. Časem 47,62 za ním zaostal téměř o sekundu. Soutěž oštěpařek vyhrála Barbora Špotáková nejlepším českým výkonem roku 65,19 metru. Přehodila i olympijský limit, ale ty se letos neuznávají.

Warholm v srpnu ve Stockholmu překonal časem 46,87 vlastní evropský rekord a přiblížil se na devět setin světovému rekordu Kevina Younga z olympijských her 1992 v Barceloně. Čtvrtka překážek měla původně uzavřít program Zlaté tretry až ve 20:35, ale pořadatelé nakonec start posunuli, aby norské hvězdě zajistili co nejlepší podmínky.

Warholmův čas je nicméně novým rekordem ostravského mítinku. "Byl jsem dneska trochu překvapený, opravdu jsem si myslel, že je to o něco rychlejší. Možná jsem byl na konci trochu unavený. Ale tohle je sport a musíte to brát tak, jak to je. Vyhrát je vždycky hezké," poznamenal evropský rekordman. Třetí doběhl v čase 50,18 český reprezentant Vít Müller.

Špotáková poslala oštěp za 65 metrů hned prvním pokusem. Od porodu druhého syna Darka v létě 2018 nehodila dál. "Tři týdny mě nebolí achilovky a mám z toho sportování zase radost. Když k tomu můžu běžet, tak z toho mám radost a je to na mně vidět. A je to vidět i na těch metrech. To jsem ráda. A jsem až překvapená, jak to bylo daleko," řekla světová rekordmanka, která Zlatou tretru vyhrála potřetí.

Nikolu Ogrodníkovou připravila o druhé místo až v poslední sérii Polka Maria Andrejczyková. Úřadující vicemistryně Evropy hodila 62,96 metru, Andrejczyková byla lepší o 63 centimetrů.

Američan Ryan Crouser poslal kouli daleko za hranici 22 metrů i v Ostravě. Zvítězil výkonem 22,43, druhý Polák Michal Haratyk vrhl 21,65. Crouser letos vede tabulky výkonem 22,91, od světového rekordu krajana Randyho Barnese ho dělí 21 centimetrů.

Olympijský šampion v neděli vyhrál v Chorzówě výkonem 22,70 metru, na Zlaté tretře překonal dvaadvacetimetrovou hranici čtyřikrát. "Tohle je můj čtvrtý den v Evropě, takže na mě dolehl jetlag a dneska jsem byl trochu otupělý a unavený. Ale s výkonem přes 22,40 jsem spokojený. Překonal jsem rekord mítinku, pro který jsem si sem přijel," řekl sedmadvacetiletý Američan. Rekord Zlaté tretry sebral Novozélanďanovi Tomasi Walshovi, který zde loni vyhrál za 22,27.

Nový český juniorský rekord na osmistovce zaběhl časem 1:46,67 Jakub Davidík. Rekordní výkon po 32 letech sebral Pavlu Hujerovi, ten ho v roce 1988 stanovil časem 1:47,56.

Překážkářky v Ostravě běžely netradiční trať 300 metrů. Zvítězila dvacetiletá Femke Bolová z Nizozemska, která časem 38,55 předvedla druhý výkon historie. Za nejlepším časem Zuzany Hejnové zaostala o 39 setin. Hejnová doběhla šestá a stejně jako na mítinku v Ústí nad Orlicí ji předčila Martina Hofmanová.

V soutěži tyčkařů nečekaně zvítězil Ernest John Obiena z Filipín, který překonal 574 cm stejně jako Renaud Lavillenie, ale měl lepší zápis než slavný Francouz. Mistr světa Sam Kendricks, který minulý týden v Lausanne skočil 602 centimetrů, tentokrát zdolal jen 564 cm a obsadil třetí místo. Až za ním na pokusy skončil olympijský vítěz z Ria Thiago Braz.