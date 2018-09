Lleida (Španělsko) - Po celém dni v úniku vyhrál rovinatou 18. etapu Vuelty překvapivě belgický outsider Jelle Wallays. Ačkoli se před návratem do kopců očekával hromadný finiš a představení elitních spurtérů, peloton zareagoval pozdě a Wallaysovi dopřál v cílovém městě Lleida životní úspěch.

Druhý skončil jeho norský kolega z úniku Sven Erik Byström a až třetí finišoval trojnásobný mistr světa Peter Sagan před italským rychlíkem Eliou Vivianim. V čele průběžného pořadí se nic nezměnilo, Vueltu dál vede Simon Yates s náskokem necelé půlminuty.

Wallays z týmu Lotto Soudal, Byström a ještě Jetse Bol vyrazili do úniku krátce po startu. První dva vjeli do posledního kilometru s náskokem 15 sekund a s vypětím sil vedení před hlavním polem uhájili. "Každý čekal hromadný finiš, ale měl jsem smělý plán a dneska se mi povedl naplnit. Chtěl jsem ostatní překvapit a přesně to jsem udělal," radoval se belgický hrdina.

Vueltu nyní rozhodnou dvě horské etapy v Pyrenejích v Andoře. Britský majitel červeného trikotu Simon Yates vstoupí do té páteční s dojezdem v na Col de la Rabassa ve výšce 2025 metrů s 25 sekundami k dobru na domácího veterána Alejandra Valverdeho.

"Tahle etapa byla doteď nejsnazší," řekl Yates, jenž ve středu v horách mírně ztratil ze svého náskoku a dnešek si užil. A na příští dva dny se těší. "Žiju v Andoře většinu své profesionální kariéry, od roku 2015. Stoupání velmi dobře znám, bude to drsné. Pokusím se udělat si vlastní závod a myslím, že můžu vyhrát," dodal.

V neděli poslední Grand Tour sezony skončí v Madridu.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 18. etapa (Ejea de los Caballeros - Lleida, 180,5 km):

1. Wallays (Belg./Lotto-Soudal) 3:57:03, 2. Byström (Nor./SAE Team Emirates), 3. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 4. Viviani (It./Quick-Step Floors), 5. García (Šp./Bahrajn-Merida), 6. Van Poppel (Niz./LottoNL-Jumbo), 7. Aberasturi (Šp./Euskadi-Murias), 8. Van Asbroeck (Belg./EF Education First), 9. Nizzolo (It./Trek-Segafredo), 10. Gibbons (JAR/Dimension Data) všichni stejný čas, ...145. Hirt (ČR/Astana) -4:38.

Průběžné pořadí: 1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 73:02:37, 2. Valverde (Šp./Movistar) -25, 3. Mas (Šp./Quick-Step) -1:22, 4. López (Kol./Astana) -1:36, 5. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -1:48, 6. Quintana (Kol./Movistar) -2:11, 7. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -4:09, 8. Urán (Kol./EF Drapac Cannondale) -4:36, 9. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -5:31, 10. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) -6:05, ...79. Hirt -2:10:48.