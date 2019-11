Walker při emotivním návratu do Charlotte pomohl k výhře Bostonu

New York - Rozehrávač Kemba Walker prožil emotivní večer při návratu do Charlotte, kde strávil předchozích osm sezon v NBA, a po nervózním začátku nakonec čtrnácti body a šesti asistencemi pomohl k vítězství Bostonu 108:87. Hornets přivítali devětadvacetiletého nejlepšího střelce klubové historie vzpomínkovým videem a fanoušci mu věnovali při nástupu několik minut trvající aplaus. Vřelé přijetí v hale Spectrum Center dohnalo Walkera k slzám.

"Byl to opravdu jedinečný zážitek. Být tady zpátky, vidět, kolika lidem jsem chyběl. Video od klubu tomu všemu nasadilo korunu. Snažil jsem se všechny emoce udržet v sobě, ale nešlo to," prozradil rodák z New Yorku.

V zápase pak nicméně bojoval s nervozitou a minul prvních šest střel, koš ze hry si připsal až ve třetí čtvrtině. Celtics táhl Jayson Tatum s 23 body, Boston po úvodní porážce ve Filadelfii uspěl pošesté v řadě a ujal se vedení ve Východní konferenci.

Šestou výhru v sezoně vybojovalo i Miami, jež v souboji dvou překvapení dosavadní sezony zvítězilo ve Phoenixu 124:108. Jimmy Butler nastřílel 34 bodů a už v poločase jich měl na kontě třicet. Heat prožívají nejlepší vstup do sezony od ročníku 2012/13, kdy získali pod vedením LeBrona Jamese, Dwyanea Wadea a Chrise Boshe poslední titul.

San Antonio zabralo po dvou porážkách a k domácí výhře 121:112 proti Oklahomě ji dovedl autor 39 bodů LaMarcus Aldridge. Los Angeles Clippers porazili Portland 107:101 a trenér Doc Rivers jako třináctý kouč v historii ligy dosáhl na metu 900 výher.

Strůjcem vítězství byl s 27 body a 13 doskoky Kawhi Leonard. Nejužitečnější hráč poslední finálové série se na palubovku vrátil po absenci v předchozím duelu s Milwaukee. Clippers těsně před čtvrtečním utkáním dostali pokutu 50 tisíc dolarů za nejasné a nejednotné výroky o jeho zdravotním stavu.

"Leonarda stále trápí šlacha v levém koleni, proto jsme se rozhodli, že pro zápasy, které budou následovat druhý den po tom předchozím, ho umístíme na listinu zraněných," vysvětlil klub. Rivers nicméně v souvislosti s jeho absencí prohlásil, že se Leonard cítí dobře a po zdravotní stránce není důvod k obavám. Tento rozpor vedení NBA potrestalo pokutou.

Výsledky NBA:

Charlotte - Boston 87:108, LA Clippers - Portland 107:101, Phoenix - Miami 108:124, San Antonio - Oklahoma City 121:112.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 7 6 1 85,7 2. Philadelphia 7 5 2 71,4 Toronto 7 5 2 71,4 4. Brooklyn 7 3 4 42,9 5. New York 8 1 7 12,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 8 6 2 75,0 2. Indiana 8 4 4 50,0 3. Detroit 9 4 5 44,4 4. Chicago 9 3 6 33,3 5. Cleveland 7 2 5 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 8 6 2 75,0 2. Charlotte 8 4 4 50,0 3. Atlanta 7 3 4 42,9 4. Washington 7 2 5 28,6 5. Orlando 8 2 6 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 7 5 2 71,4 2. Houston 8 5 3 62,5 San Antonio 8 5 3 62,5 4. Memphis 7 2 5 28,6 5. New Orleans 7 1 6 14,3

Severozápadní divize:

1. Denver 7 5 2 71,4 2. Utah 8 5 3 62,5 3. Minnesota 7 4 3 57,1 4. Oklahoma City 8 3 5 37,5 Portland 8 3 5 37,5

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 7 6 1 85,7 2. LA Clippers 9 6 3 66,7 3. Phoenix 8 5 3 62,5 4. Golden State 8 2 6 25,0 Sacramento 8 2 6 25,0