Wagnerovci pozastavují nábor. Důvodem je prý i přesun do Běloruska

Moskva - Na telegramových kanálech ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti se dnes objevilo oznámení o pozastavení náboru žoldnéřů na jeden měsíc. Informoval o tom portál Meduza. Zpráva přichází zhruba týden poté, co wagnerovci podnikli na protest proti ruskému armádnímu vedení krátké tažení na Moskvu a co se jejich šéf Jevgenij Prigožin přesunul do Běloruska.

Rozhodnutí pozastavit nábor Wagnerova skupina vysvětlila "dočasnou neúčastí" wagnerovců ve "speciální vojenské operaci", což je oficiální označení Moskvy pro ruskou invazi na Ukrajinu, a také přesunem do Běloruska. O přesunu bojovníků skupiny do Běloruska se hovoří, oficiální potvrzení toho ale nejsou. Podle médií ale za tímto účelem vzniká asi 90 kilometrů od Minsku stanový tábor.

"S jakýmikoli dotazy, včetně těch ohledně získání práce, kontaktujte call centrum, telefonicky nebo přes telegram," stojí v prohlášení Wagnerovy skupiny.

Prigožin minulý pátek večer ohlásil protest proti ruskému armádnímu vedení, načež jeho muži podnikli tažení z Ukrajiny přes ruský Rostov na Donu směrem na Moskvu. V sobotu Prigožin svůj protest odvolal. Na základě dohody, kterou pomohl zprostředkovat běloruský lídr Alexandr Lukašenko, se Prigožin uchýlil do Běloruska. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že wagnerovci nebudou za účast v odporu proti armádě trestně stíháni a že mohou následovat svého lídra do Běloruska.