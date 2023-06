Wagnerovci podle Moskvy předají těžkou armádní techniku Rusku

Moskva - Ruská Wagnerova soukromá vojenská společnost předá svoji těžkou armádní techniku jednotkám ruské armády, uvedlo podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Oznámení přišlo poté, co wagnerovci během víkendu podnikli tažení na Moskvu na protest proti armádnímu velení, ale nakonec se s Kremlem díky zprostředkovaní běloruského lídra Alexandra Lukašenka dohodli na jeho ukončení.

"Probíhají přípravy na předání těžké armádní techniky Wagnerovy soukromé vojenské společnosti aktivním jednotkám ozbrojených sil Ruské federace," citovala agentura TASS prohlášení ruského ministerstva obrany.

Budoucnost Wagnerovy společnosti je po víkendových nepokojích v Rusku nejasná. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už v sobotu prohlásil, že účastníky vzpoury nebudou ruské úřady stíhat, poněvadž berou v potaz jejich "zásluhy na frontě". Agentura TASS dnes informovala, že ruská FSB zastavila stíhání, které zahájila v pátek na základě podezření z ozbrojené vzpoury v souvislosti s kroky iniciátora protestního pochodu, šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že členové Wagnerovy skupiny se buď mohou přesunout do Běloruska, kam měl podle Kremlu na základě sobotní dohody dorazit i Prigožin, nebo vstoupit do ruské armády. Podle analýzy amerického Institutu pro studium války (ISW) ale patrně bude Moskva na wagnerovce, kteří by se rozhodli Prigožina do Běloruska následovat, pohlížet jako na zrádce a Putinovo vystoupení slouží k identifikaci členů skupiny loajálních Prigožinovi. Analytici z ISW se také domnívají, že Putin se většinu wagnerovců pokusí včlenit do struktur ruské armády.