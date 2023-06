Wagnerovci jsou prý v Rusku, armáda blokuje vjezdy do Rostova

Moskva - Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a zničí kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě. Jsou prý připraveni jít "až do konce". O slovech Prigožina, který v pátek vyzval k odstranění ruského armádního velení, dnes informují zahraniční agentury. Wagnerovci jsou nyní údajně v ruské Rostovské oblasti, kde prý sestřelili vrtulník ruské armády. Ověřit to nelze.

Ruskojazyčná verze BBC napsala, že ruská armáda zablokovala vjezdy do Rostova na Donu. Nezávislý ruský server Meduza zase s odvoláním na místní média napsal, že ozbrojenci v uniformách obklíčili některé klíčové budovy ve městě, včetně velitelství Jižního vojenského okruhu, zdejší pobočky ministerstva vnitra či tajné služby FSB. Ke komu ozbrojenci patří, není jasné.

Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev vyzval občany, aby zůstali v klidu a neopouštěli své domovy. Meduza na svém webu zveřejnila krátké video, na němž je vidět a slyšet střelba ozývající se údajně právě v Rostovské oblasti. Autentičnost záběrů ale server nebyl schopen potvrdit. Taktéž není možné potvrdit Prigožinovo tvrzení, že jeho vojáci sestřelili vrtulník ruské armády, který na ně zaútočil.

Agentura Reuters původně Prigožinova slova interpretovala tak, že wagnerovci už jsou v Rostovu na Donu. Podle televize CNN i většiny dalších médií ale šéf wagnerovců prohlásil, že jeho síly jsou v Rostovské oblasti a k Rostovu na Donu teprve směřují.

Ruská armáda Prigožina obvinila z toho, že jeho "provokace" využívá Kyjev, který podle ní koncentruje síly pro ofenzivu ve směru na východoukrajinský Bachmut.

Někdejší nejbohatší Rus a později vězeň Putinova režimu Michail Chodorkovskij podle BBC vyzval Rusy k podpoře wagnerovců.

Ruská tajná služba FSB už v pátek slova Prigožina označila za výzvy k občanskému konfliktu, generální prokuratura proti němu zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání. O případu podle agentury TASS v noci na dnešek ruského prezidenta Vladimira Putina zpravil generální prokurátor Igor Krasnov. O situaci je také nepřetržitě informován bezpečnostními složkami.

Prigožin měl s vedením ruské armády spory dlouhodobě. V pátek ji ale obvinil z útoku na své muže, při kterém jich podle něho velké množství přišlo o život. Chce proto odplatu a potrestání lidí, kteří "zničili naše muže".