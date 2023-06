Wagnerovci jsou prý v Rostově, armáda blokuje vjezdy do města

Moskva - Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a zničí kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě. Jsou prý připraveni jít "až do konce". O slovech Prigožina, který v pátek vyzval k odstranění ruského armádního velení, dnes informuje agentura Reuters. Wagnerovci jsou nyní údajně v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska. Nezávisle se to ověřit nedá.

Ruskojazyčná verze BBC navíc píše, že ruská armáda zablokovala vjezdy do Rostova na Donu. Posílena je ochrana velitelství Jižního vojenského okruhu, ve městě je vidět hlídky se samopaly, slyšet jsou vrtulníky.

Ruská armáda Prigožina obvinila z toho, že jeho "provokace" využívá Kyjev, který podle ní koncentruje síly pro ofenzivu ve směru na východoukrajinský Bachmut.

Ruská tajná služba FSB už v pátek slova Prigožina označila za výzvy k zahájení občanského konfliktu, generální prokuratura proti němu zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání. O případu podle agentury TASS v noci na dnešek ruského prezidenta Vladimira Putina zpravil generální prokurátor Igor Krasnov. O situaci je také nepřetržitě informován bezpečnostními složkami.

Prigožin měl s vedením ruské armády spory dlouhodobě. V pátek ji ale obvinil z útoku na své muže, při kterém jich podle něho velké množství přišlo o život. Chce proto odplatu a potrestání lidí, kteří "zničili naše muže".