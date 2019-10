Wagenknecht chce, aby soud uložil Evropské radě řešit střet zájmů

Praha - Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) podal žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, ve které se dožaduje, aby soud uložil Evropské radě nastavit pravidla proti střetu zájmů prezidentů a premiérů členských států. Piráti to dnes uvedli v tiskové zprávě. Wagenknecht varuje, že kvůli střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) může hrozit zneplatnění budoucího evropského rozpočtu, pokud se bude Babiš jednání o financích účastnit.

Rada je podle Wagenknechta nejvyšší a politicky nejsilnější orgán EU, nicméně jako jediný nemá pravidla proti střetu zájmů nastavena. Prezidenti a premiéři se mohou prostřednictvím hlasování v radě obohacovat, dodal. "To je případ českého premiéra Babiše, který na Evropské radě zastupuje ČR a zároveň může rozhodovat například o výši přímých zemědělských plateb, které získává holding Agrofert, který následně českému premiérovi vyplácí zisk," uvedl Wagenknecht.

Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, jehož text letos unikl do médií, má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí. Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů Babiš předloni převedl do svěřenských fondů a tvrdí, že na něj nemá žádný vliv.

Pirátský senátor je opačného názoru a varuje, že by v budoucnu nemusely být ohroženy jen dotace pro české příjemce, ale i pro ostatní příjemce v EU. Soudní dvůr proto žádá, aby konstatoval nečinnost Evropské rady v otázce střetu zájmů. Rada by pak podle jeho návrhu měla bezodkladně přijmout opatření, aby střetu zájmů u premiérů a prezidentů členských států zamezila.

Aktuálně by řešením podle Wagenknechta mohlo být nahrazení premiéra Babiše na jednáních rady prezidentem Milošem Zemanem. "Případně okamžité zastavení veškerých dotací z unijního rozpočtu, včetně tzv. přímých plateb pro Babišem ovládaný holding a jejich zpětné vrácení od 2. srpna 2018, kdy začal na evropské úrovni platit zpřísněný zákaz střetu zájmů," uvádí senátor.

Wagenknecht se minulý týden obrátil i na české soudy s návrhem na vyslovení neplatnosti založení Babišových svěřenských fondů. Vychází z toho, že podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Podle něho je Babiš prostřednictvím svěřenských fondů s vlastním majetkem úzce spojen.

Kromě unijních orgánů se Babišovým možným střetem zájmů zabývají i české. Senátní komise pro vyhodnocení auditů týkajících se dotací EU pro Agrofert dospěla minulý týden k předběžnému závěru, že předseda vlády je ve střetu zájmů. Středočeský krajský úřad naopak zastavil přestupkové řízení s Babišem, ve kterém mu původně Městský úřad v Černošicích uložil za porušení zákona o střetu zájmů pokutu 200.000 korun.