New York - Hvězdný basketbalista Dwyane Wade se rozloučil s kariérou v NBA stylově triple doublem. Ani jeho 25 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí nepomohlo Miami odvrátit porážku v Brooklynu 94:113. Nets si tak zajistili šestou příčku v tabulce Východní konference a v play off narazí na Philadelphii. Detroit si výhrou 115:89 nad New Yorkem zajistil poslední postupové místo a v osmifinále ho čeká vítěz základní části Milwaukee.

Poslední hrací den základní části rozhodl i o dalších dvojicích pro play off. Toronto vyzve Orlando a Boston změří síly s Indianou. Na Západě se střetnou obhájce titulu Golden State s Los Angeles Clippers, Denver se San Antoniem, Houston s Utahem a Portland s Oklahomou.

Wade už před začátkem soutěže oznámil, že půjde o jeho poslední sezonu a několik měsíců se připravoval na to, že středeční zápas bude jeho rozlučkou, pokud se Miami nepovede projít do play off. A to těsně nevyšlo. V NBA se od loučení Kobeho Bryanta 60 body očekává, že hvězda oslaví svůj odchod velkým výkonem, a to se Wadeovi povedlo. Trojnásobný šampion NBA zaznamenal pátý triple double kariéry a první od února 2011.

"Od odchodu Kobeho každý očekává, že v posledním zápase dají všichni 60 bodů. Tak snad jsem tu laťku trochu snížil a stanovil ji na triple double. To je trochu snazší," prohlásil Wade s úsměvem. "Sice se nám bohužel nepovedlo postoupit do play off, ale já jsem se svou poslední sezonou spokojený," dodal.

Rozloučit se s ním do New Yorku přijeli i jeho kamarádi LeBron James, Chris Paul a Carmelo Anthony. Proti němu si Wade neměl možnost v této sezoně zahrát a vyměnit si s ním dres, jak to dělal po každém utkání tohoto ročníku, a tak svůj poslední dres věnoval jemu. "Nemohli jsme si nechat ujít poslední zápas D-Wadea. Naposledy byl na palubovce NBA v dresu Miami, tak jsme ho přijeli podpořit," uvedl James.

Poslední zápas odehrála i německá legenda Dirk Nowitzki. Ani on svými 20 body nepomohl Dallasu odvrátit porážku 94:105 se San Antoniem, které si tak zajistilo sedmou příčku na Západě. "Když poslední zápas nevyšel tak, abych mohl hrát doma, tak San Antonio je ideálním místem. Tenhle tým byl vždy jako náš velký bratr. Proti Spurs jsem v roce 2006 možná odehrál nejlepší play off zápasy své kariéry," řekl Nowitzki, který stěží zadržoval slzy.

Indiana vyhrála nad Atlantou 135:134 díky třem trestným hodům Edmonda Sumnera v poslední vteřině. Hawks se přitom dostali do vedení trojkou Taureana Prince 1,1 vteřiny před koncem. Ale DeAndre Bembry poté netakticky fauloval při soupeřově snaze o zvrat a Sumner trestné hody zvládl.

Také utkání Utahu s Los Angeles Clippers mělo dramatickou koncovku a nakonec o výhře Clippers 143:137 muselo rozhodnout až prodloužení. Jazz nepomohlo ani nové osobní maximum Graysona Allena v podobě 40 bodů. Dokonce 43 bodů dal na závěr sezony Kemba Walker, ale Charlotte prohrálo 114:122 v Orlandu.

Výsledky středečních zápasů NBA:

Atlanta - Indiana 134:135, Brooklyn - Miami 113:94, Charlotte - Orlando 114:122, Denver - Minnesota 99:95, LA Clippers - Utah 143:137 po prodl., Memphis - Golden State 132:117, Milwaukee - Oklahoma City 116:127, New York - Detroit 89:115, Philadelphia - Chicago 125:109, Portland - Sacramento 136:131, San Antonio - Dallas 105:94.

Konečná tabulka NBA:

--------

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 82 58 24 70,7 2. x-Philadelphia 82 51 31 62,2 3. x-Boston 82 49 33 59,8 4. x-Brooklyn 82 42 40 51,2 5. New York 82 17 65 20,7

Centrální divize:

1. z-Milwaukee 82 60 22 73,2 2. x-Indiana 82 48 34 58,5 3. x-Detroit 82 41 41 50,0 4. Chicago 82 22 60 26,8 5. Cleveland 82 19 63 23,2

Jihovýchodní divize:

1. y-Orlando 82 42 40 51,2 2. Charlotte 82 39 43 47,6 3. Miami 82 39 43 47,6 4. Washington 82 32 50 39,0 5. Atlanta 82 29 53 35,4

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 82 53 29 64,6 2. x-San Antonio 82 48 34 58,5 3. Memphis 82 33 49 40,2 4. New Orleans 82 33 49 40,2 5. Dallas 82 33 49 40,2

Severozápadní divize:

1. y-Denver 82 54 28 65,9 2. x-Portland 82 53 29 64,6 3. x-Utah 82 50 32 61,0 4. x-Oklahoma City 82 49 33 59,8 5. Minnesota 82 36 46 43,9

Pacifická divize:

1. z-Golden State 82 57 25 69,5 2. x-LA Clippers 82 48 34 58,5 3. Sacramento 82 39 43 47,6 4. LA Lakers 82 37 45 45,1 5. Phoenix 82 19 63 23,2

Poznámka: Týmy označené "x" postupují do play off, "y" znamená vítězství v divizi a "z" výhru v konferenci.



Dvojice pro 1. kolo play off:

--------

Východní konference: Milwaukee - Detroit, Toronto - Orlando, Philadelphia - Brooklyn, Boston - Indiana.

Západní konference: Golden State - Los Angeles Clippers, Denver - San Antonio, Portland - Oklahoma City, Houston - Utah.