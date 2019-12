WADA na čtyři roky vyloučila Rusko z vrcholných sportovních akcí

Lausanne - Rusko nesmí příští čtyři roky vystupovat na vrcholných sportovních akcích pod svou vlajkou a se svou hymnou. Týká se to olympijských her v Tokiu 2020, zimní olympiády 2022 v Pekingu a světových šampionátů v různých sportech. Kvůli dopingovému skandálu, jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře, o tom rozhodl výkonný výbor Světové antidopingové agentury (WADA).

Ten tak respektoval doporučení své kontrolní komise, podle mluvčího WADA bylo rozhodnutí jednomyslné. Někteří ruští sportovci by ale mohli při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na loňských ZOH v Pchjongčchangu a jak to již několik let funguje v atletice. WADA také znovu suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA).

Ruská strana má nyní 21 dnů na odvolání a už před jednáním v Lausanne se nechala slyšet, že tak učiní. Pak by případ posuzovala sportovní arbitráž CAS.

WADA zjistila, že záznamy z moskevské laboratoře, které měly přispět k odhalení rozsahu systematického dopingu v Rusku, nejsou kompletní a vykazují i další nesrovnalosti. V údajích předaných letos v lednu byly mimo jiné vymazány soubory spojené s pozitivními dopingovými testy, které mohly vést k identifikaci hříšníků. Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov dříve vysvětloval, že nesrovnalosti jsou technického rázu.

Před olympiádou 2016 v Riu i před loňskými zimními hrami v Pchjongčchangu rozhodoval o účasti ruských sportovců MOV, respektive jednotlivé sportovní federace. Nyní už má WADA větší pravomoc a MOV musí její verdikt respektovat.

Ruští politici označovali navrhovaný trest, který by se vztahoval i na paralympijské hry, za neférový. Považují ho za další součást "západního tažení" proti své zemi.