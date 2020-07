Vztahy s ČR má Kreml za zkalené, Praha nevidí ruskou vůli jednat

Moskva/Praha - Na pozadí skandálu s obviněním ruského novináře Ivana Safronova z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou označil mluvčí Kremlu nynější rusko-české vztahy za zkalené. Kontakty s českým vedením se podle něj v nejbližší době neplánují. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že chtělo problémy řešit konzultacemi, ale na ruské straně není vůle k jejich zahájení.

"Vztahy s Českem byly v poslední době zkaleny známými události, jistými nepřátelskými kroky, podniknutými na úrovni městských a ústředních orgánů. Nepochybně to všeobecně poznamenalo naše bilaterální vztahy," řekl novinářům mluvčí prezidenta Vladimira Putina v odpovědi na dotaz, jak by charakterizoval vztahy s Českem s ohledem na špionážní skandály z poslední doby. Jak známo, česko-ruské vztahy poznamenal i spor o odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva Prahou 6 či vyhoštění dvou ruských diplomatů, zapletených do kauzy okolo údajné hrozby otravy pražských politiků ricinem. Na vyhoštění Moskva zareagovala recipročně.

Případ Safronov se v ruských médiích stal tématem dne, ale Peskov vybídl neplést si reakci vlivných médií s reakcí společnosti. Případ podle mluvčího nelze hodnotit na základě emocí, jak nyní činí desítky komentářů na Safronovovu obranu; rozhodnout o vině podle něj může jen soud.

Po novinářově zadržení se američtí a ruští diplomaté pustili na twitteru do sporu o svobodu tisku. "Když se podíváme na ruské novináře, které zatýkají jednoho po druhém, začíná to vypadat jako řízená kampaň proti svobodě tisku," napsala mluvčí amerického velvyslanectví v Moskvě Rebecca Rossová. "Hleďte si svého," reagovalo ruské ministerstvo zahraničí.

Výměna názorů následovala poté, co moskevský soud uvalil dvouměsíční vazbu na třicetiletého Safronova, považovaného v problematice vojenství a vesmíru za jednoho z nejlepších novinářů v Rusku. Poslední měsíce působil jako poradce ředitele ruské vesmírné agentury Roskosmos. Podle jednoho z obhájců, Jevgenije Smirnova, jej tajná služba FSB podezírá, že od roku 2012 spolupracoval s českou rozvědkou. Vyšetřovatelé FSB věří, že české služby jednají ve jménu USA, řekl Smirnov agentuře AFP. Oficiální sdělení FSB se o české rozvědce výslovně nezmiňuje, píše se v něm pouze o "jedné ze zvláštních služeb NATO". Za vlastizradu hrozí v Rusku až 20 let vězení.

"Vyšetřování nijak neprokázalo podezření vůči Ivanovi (Safronovovi). Tím se tento případ liší od podobných kauz. Neexistují žádné důkazy, nic, co by mohlo nějak prokázat odůvodněnost podezření," řekl další obhájce Ivan Pavlov rozhlasové stanici Echo Moskvy. O Safronovově nevině jsou přesvědčeni nejen obhájci, ale i bývalí kolegové z předních deníků Kommersant a Vedomosti. Ještě v úterý se v Moskvě a v Petrohradu konaly demonstrace na Safronovovu podporu.

Ochránce lidských práv Pavel Čižov varoval, že vyznat se v případu bude kvůli utajení krajně obtížné. "Vše bude horší, než v případu Ivana Golunova (novináře obviněné z přechovávání a šíření drog, které mu podstrčili policisté). Iniciátoři kauzy si zjevně uvědomují reakci společnosti, ale není jasné, zda jde o politický případ, související s novinařinou, anebo o něco jiného," uvedl v listu Vedomosti.

"Co do česko-ruských vztahů, těm to rozhodně dále neprospěje, ale zároveň věřím, že tam už není takříkajíc mnoho co zkazit," uvedl na dotaz ČTK o dopadech případu analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček. Upozornil na to, že obvinění ze špionáže Rusko v minulosti zneužívalo proti kritikům režimu.