Vztahy mezi Británií a Francií kalí další problém - splašky v moři

Paříž/Londýn - Vztahy mezi Británií a Francií, které byly v posledních letech napjaté například kvůli migraci či regulaci rybolovu, začal kalit další problém - splašky v Lamanšském průlivu a Severním moři. Na vypuštění do moře velkého množství neošetřených odpadních vod si v Bruselu postěžovala trojice francouzských europoslanců. Ti žádají o zásah Evropskou komisi, napsala dnes agentura AP. Komise uvedla, že Londýn zatím kvůli problému nekontaktovala.

Minulý týden silné deště, které přišly po období sucha, způsobily zahlcení kanalizace v několika britských městech. Na řadě míst skončily neupravené odpadní vody v moři či Lamanšském průlivu. To mimo jiné vedlo britské úřady k tomu, aby na několika desítkách pláží v Británii a Walesu zakázaly koupání.

"Obáváme se negativních dopadů na mořskou vodu, kterou sdílíme s touto zemí, a také na mořskou biodiverzitu," uvedli europoslanci Pierre Karleskind, Nathalie Loiseauová a Stéphanie Yonová-Courtinová z liberální frakce Renew, kde sedí poslanci z bloku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Europoslanci se obávají také dopadů na rybolov a vyzvali Evropskou komisi, aby použila všechny své "politické a právní prostředky", aby situace ustala.

Mluvčí unijní exekutivy Dana Spinantová uvedla, že Brusel se kvůli stížnosti na Londýn neobrátil. K otázce ale bude přistupovat přiměřeným způsobem.

Britský náměstek pro vodní zdroje Steve Double označil vyjádření z Francie za "zbytečné a špatně informované". Podle něj se britská vláda snaží více chránit moře a řeky a omezit počet případů, kdy v moři končí neošetřené odpadní vody. Vypouštění splašků do řek a moří britské zákony umožňují v mimořádných případech, kdy hrozí zaplavení čističek či kolaps kanalizace.

Podle britských expertů však vypouštění splašků do řek a moří je čím dál častější a netýká se jen mimořádných situací, uvedla stanice Euronews. "V některých případech dochází až k 200 vypouštění splašků ročně. To je z hlediska hygieny nepřijatelné," stojí ve zprávě, pod kterou je podepsán šéf regulátora vod Ofwat Jonson Cox nebo šéfka agentury pro životní prostředí Emma Howardová Boydová. Ti vyzvali správce kanalizací a vodovodů, aby investovali do posílení infrastruktury.